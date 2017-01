Anwar, el hermano pequeño de las Hadid, salta a la fama

Parece ser que el ADN de las Hadid es una mezcla de genes perfecta que hace a aquellos que lucen su apellido mucho más atractivos que cualquier familia normal. Las hermanas Bella y Gigi forman parte del grupo de modelos con más éxito de la actualidad y su hermano pequeño, Anwar, a punto de cumplir la mayoría de edad, está dispuesto a seguir los pasos de sus hermanas y entrar pisando fuerte en el mundo de la moda, ya que este mes ha sido el elegido para protagonizar la portada de Teen Vogue.

Habiendo conseguido su primer contrato como modelo, el futuro de Anwar al lado de sus hermanas cada vez es más firme. «Creo que nuestro lema de familia es siempre trabajar duro, ser humilde, amable y reflexivo con los que nos rodean», dijo durante una entrevista con el medio citado. «Me siento cómodo con las chicas porque crecí junto a dos hermanas y una madre soltera. Me siento muy afortunado por todo lo que me han enseñado», explicó.

Anwar admitió que ver a sus hermanas Bella y Gigi triunfar en las pasarelas fue lo que le inspiró para dar el paso y adentrarse en el mundo de la moda, sin embargo el éxito no llegó de repente, tuvo que esforzarse durante realizando un curso intensivo para posar frente a las cámaras. «Me dicen que tengo que ser yo mismo, divertirme y centrarme en las expresiones de los ojos», manifestó durante la entrevista. «Me interesa la modad desde hace solo un par de años, cuando Gigi y Bella comenzaron a dedicarse a ello. Yo no crecí rodeado de famosos, es todo muy nuevo para mí», aseguró.

El nuevo maniquí se hace un hueco en el mundo de las celebridades con más de un millón de seguidores en Instagram y una reciente relación con Nicola Peltz, una actriz estadounidense conocida por interpretar a Katara en la película «The Last Airbender», en 2010 y a Tessa Yeager en «Transformers». «Estamos saliendo. Honestamente él es un ángel, es una persona increíble», dijo la actriz durante una sesión de fotos para WWD.

Anwar Hadid es hijo de Yolanda Foster, de 52 años es exmodelo, diseñadora de interiores y presentadora de un conocido programa holandés-estadounidense, «The Real Housewives of Beverly Hills», y su ex marido, empresario de hoteles de lujo de origen jordano y dueño de una fortuna estimada en 150 millones, Mohamed Hadid, de 67 años.

Teniendo en cuenta las exitosas carreras de los miembros de su familia, Anwar no podía pasar desapercibido. Sin embargo, reconoce que a veces le asusta la fama. «Soy una persona tímida por lo general, mis hermanas me aconsejan que sea yo mismo cuando estoy en público», dijo durante una entrevista para Paper Magazzine. «La primera vez que desfilé estaba muy asustado, tenía miedo», confesó.

A pesar de que su carrera como modelo acaba de empezar, Anwar lleva varios años trabajando en el mundo de la moda. «Empecé a realizar diseños de ropa hace un par de años. Hice un montón de piezas, no solo de hombres o mujeres, sino para cualquier persona. Mi objetivo es poner una firma en marcha», explicó.

De momento va por buen camino para lograr su sueño. Al igual que su madre que comenzó en el mundo de la fama cuando tan solo era una adolescente. «Ser modelo nunca fue un pensamiento en mi mente mientras crecía, pero mi madre pensó que era importante que estuviera abierto a oportunidades de negocio para ampliar mis horizontes. ¡Estoy emocionado con todo esto!», dijo en su entrevista con Teen Vogue.