Anthony Rapp, el actor que «ha forzado» a Kevin Spacey a reconocer su homosexualidad El actor se considera como «uno de los primeros hombres abiertamente gay en Broadway», el cual «salió del armario» a principios de la década de 1990

Anthony Deane Rapp, de 46 años, nació el 26 de octubre de 1971 y es actor estadounidense de teatro y cine. Comenzó su carrera artística a muy temprana edad. Aunque ha trabajado en el cine y televisión ha desarrollado su carrera principalmente en varios espectáculos de Broadway. Conocido por haber protagonizado el papel de Mark Cohen en la obra de Broadway «Rent» en 1996 y más tarde por repetir ese mismo papel en la versión cinematográfica, en 2009. También interpretó el papel de Charlie Brown en el renacimiento de Broadway de 1999 con la obra «You're a Good Man». En 2017 consiguió el papel del teniente Paul Stamets en el programa de televisión «Star Trek Discovery».

Rapp ha sido descrito como «uno de los primeros hombres abiertamente gay en Broadway», el cual «salió del armario» a principios de la década de 1990. Sin embargo, siempre ha declarado que no se siente cómodo al ser etiquetado como «gay»: «No he dicho que sea gay, porque la verdad es que también he estado enamorado de muchas mujeres, aunque la verdad es que creo que soy principalmente homosexual. Pero todo el debate sobre la bisexualidad me resulta aburrido y no quiero entrar en él», declaró durante una entrevista.

Este lunes el actor estadounidense ha acosado de abuso sexual al intérprete y director de cine Kevin Spacey, protagonista de la famosa serie «House of Cards», en un incidente que supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando el primero tenía 14 años. La denuncia forzó a Spacey, ganador de dos Óscar como actor, a afirmar que no recuerda ese incidente pero que si tuvo lugar le debía a Rapp «la más sincera disculpa». «Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado», dijo Spacey.

Los hechos, relatados por Rapp al portal Buzzfeed News, supuestamente ocurrieron durante una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York. Ambos se conocieron en un evento, Rapp acudió a la fiesta solo y era el único adolescente presente en ella, así que cuando se aburrió se metió en una habitación a ver la televisión, momento en el Spacey entró en la habitación, se le acercó y se tumbó encima con intención de mantener relaciones sexuales.

Al conocer la noticia Spacey no se hizo esperar y publicó un comunicado a través de su perfil en Twitter donde aseguraba estar «horrorizado» por la historia. «Esta historia me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida. Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento», indicó.