Anne Igartiburu se desmaquilla en directo para apoyar la campaña de Alicia Keys

Resulta poco habitual ver a presentadoras, actrices o cantantes con la cara lavada. Por lo general, antes de ponerse bajo los focos pasan por una interminable sesión de maquillaje para ocultar imperfecciones y ensalzar las facciones. Hastiada de este ritual, Alicia Keys emprendió hace unos meses una cruzada contra el maquillaje y empezó a prescindir de él para todas sus apariciones públicas. Poco a poco va ganando adeptos. La última es Anne Igartiburu.

«Nos gusta esta iniciativa que ha tomado Alicia Keys de salir en público sin maquillarse». Con estas palabras, la presentadora vasca mostraba su apoyo a la campaña #nomakeup liderada por la cantante estadounidense. Además en un arrebato de espontaneidad, Anne se atrevió a despedir el programa mientras limpiaba su rostro con dos discos de algodón.

«Quizá a mí no me cunda tanto como a ella. Pero lo cierto es que hoy rompemos una lanza a favor de ella, por salir en público con la cara lavada», continuó Igartiburu, de 47 años, antes de dar paso a un vídeo de Keys en la gala de la MTV a la que acudió sin pintarse.

Por lo general, Anne no es de los rostros conocidos que más tira de brocha y pintalabios. La presentadora suele lucir un maquillaje bastante natural y no tiene reparos en compartir imágenes en las que aparece con la cara lavada.

This is what I believe in. Here is where I belong #zurekinnago . Todo tiene su momento . Una foto publicada por Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu) el 7 de Nov de 2015 a la(s) 8:38 PST

Alicia Keys comenzó su batalla contra el maquillaje a comienzos de junio de este año, cuando decidió retratarse al natural para su nuevo disco, «In Common». La cantante escribió una carta en el blog de Lena Dunham explicando los motivos: «Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en Internet. Eran los pensamientos más inseguros y superficiales que tenía. Y todos ellos, de una manera u otra, estaban basados en lo que yo creía que otras personas iban a pensar de mí», afirmó.