La angustiosa infancia de Diana de Gales que desembocó en un sombrío matrimonio

La Princesa Diana vio como su padre abofeteaba a su madre en la cara poco antes de que esta le abandonase por el hombre con el que estaba manteniendo una aventura. Comenzó así una amarga batalla entre sus padres por lograr la custodia legal de Diana y sus hermanos.

Diana describió su infancia como «traumática» en unas grabaciones de audio publicadas recientemente en el diario británico Daily Mail, entregadas por el periodista Andrew Morton con la condición de que se mantuviesen en secreto hasta la publicación de su libro «Diana: Su verdadera historia». Son siete horas de grabación que, según se ha deducido posteriormente, la princesa grabó en el palacio de Kensington durante una larga conversación con el autor. La cadena NBC asegura que estas confesiones se produjeron entre septiembre de 1992 y diciembre de 1993, fecha en la cual el matrimonio de los príncipes de Gales ya estaba sumido en una profunda crisis.

Diana junto a su hermano Carlos, con el que mantenía una relación de complicidad - ASOCIATED PRESS

«Recuerdo haber visto a mi padre pegando a mi madre. Estaba escondida detrás de la puerta y mamá estaba llorando. Recuerdo a mamá llorando muchísimo», dice Lady Di rememorando la turbulenta relación de sus progenitores. Su madre, Frances, abandonó a su familia cuando Diana tenía tan solo 6 años, una experiencia que la princesa recuerda como «muy endeble y dolorosa», tanto para ella como para Carlos, su hermano. «Carlos me dijo el otro día que él no fue consciente de lo mucho que le había afectado el divorcio de mis padres hasta se casó y comenzó a tener una vida propia», explicó. «Fue una infancia muy infeliz, siempre viendo a nuestra madre llorando. Papá nunca habló de ello con nosotros, no se nos ocurría preguntarle sobre el tema, era muy inestable con todo este asunto», revela la princesa a través de las cintas. Años más tarde, el padre de Diana rehízo su vida junto a otra mujer, Raine.

El anhelo de un varón

Diana también se abre al explicar que en muchas ocasiones se sintió como una molestia para sus padres cuando se enteró de que deseaban un nuño cuando ella llegó al mundo. Esto se agravó debido a que tan solo un año antes, su madre había dado a luz a un niño que murió a las pocas horas de nacer, tras él llegó al mundo Diana. «No podía entender por qué sentía malestar a mi alrededor, siempre he pensado que fue por el niño que murió antes de que yo naciese», confiesa. «Fue un niño, Juan, que murió diez horas después de su alumbramiento en 1960. Mis padres estaban locos por tener un hijo heredero. Ahora ya estoy bien, lo he aceptado».

Diana en su adolescencia - ASOCIATED PRESS

Lady Di también se sintió utilizada durante el proceso de divorcio de sus padres. Una vez cerrado el acuerdo, la princesa recuerda esa etapa como «sombría» debido al «trauma» que le ocasionaba cambiar de casa constantemente: «Los dos querían ser mejor que el otro, regalando cosas materiales en lugar de cariño. Nunca recibí abrazos o besos, solo las otras cosas», reflexiona. « En mi cama tendría como 20 animales de peluche y no había casi espacio para mí. Esa era mi verdadera familia aquellos años», publica el medio británico. «Siempre he tenido la sensación de que era diferente, no sé por qué. No podía ni siquiera hablar de ello, pero estaba ahí», comenta. «El divorcio me ayudó a relacionarme con cualquier otra persona que se molestase realmente en su vida familiar».

Diana de Gales murió hace 20 años, que se cumplirán este mes de agosto, como consecuencia de las terribles lesiones sufridas tras un accidente de coche en un túnel de París. La madre de los príncipesGuillermo y Enrique falleció con tan solo 36 años de edad.