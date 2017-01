Angelina Jolie, furiosa con Hollywood

«Angelina Jolie está furiosa con Hollywood». Así abren en portada varios medios estadounidenses, según informan «la actriz no soporta el enorme apoyo que está recibiendo Brad Pitt por sus compañeros».

Recordemos que en la pasada gala de los premios Globos de Oro, cuando salió el actor por sorpresa en el escenario todos los asistentes rompieron en aplausos. Una ovación que duró varios minutos y que habría puesto a Jolie «atacada».

Según «OK», un testigo confirmó los rumores y añadió más: «Angie tuvo que ver como sus compañeros animaban y apoyaban públicamente a su ex. Al parecer, Hollywood no ha aprobado la forma en que Jolie ha vapuleado al padre de sus hijos tras su divorcio y no ocultan su alegría de volver a verle sonreír. Algo que molesta mucho a Angelina que no soporta verle tan contento».

Dicha fuente también contó que su entorno conoce bien que «parejas importantes del sector no aprueban en absoluto el comportamiento de Angelina y su actitud ante la custodia. Que la pidiera solo para ella y dejara rumores malintencionados sobre Pitt insinuando problemas graves con drogas y alcohol es algo que no personan a la actriz».

Cabe resaltar que la situación sentimental entre ambos está peor que nunca, si en algún momento se esperaba una reconciliación eso ya nunca pasará. Brad Pitt pidió que se sellara el proceso de divorcio por todo lo que estaban sufriendo sus hijos envueltos en polémica. Angelina Jolie por su parte, a través de su abogada se encargó de predicar que lo que tenía el actor «es miedo de que se conozca toda la verdad».