Angela Lansbury: «Las mujeres atractivas han de asumir algunas veces la culpa del acoso sexual» La veterana actriz hace unas polémicas declaraciones sobre la ola de denuncias en Hollywood

La ola de denuncias de acoso sexual no cesa en Hollywood. Y muchas actores y actrices son preguntadas sobre lo que verdaderamente esconde la industria cinematográfica. Una de ellas ha sido la veterana actriz, de 92 años, Angela Lansbury.

La protagonista de «Se ha escrito un crimen», serie en la que daba vida a Jessica Fletcher, ha hecho unas polémicas declaraciones en Radio Times, recogidas por «The Telegraph», sobre el acoso sexual y por las que le han llovido las críticas.

Lansbury opina que «las mujeres atractivas deben asumir algunas veces la culpa del acoso sexual»: «Esta moneda tiene dos caras. Tenemos que aceptar el hecho de que las mujeres, desde tiempos inmemoriales, han intentado hacerse más atractivas. Y desafortunadamente esto se ha vuelto en nuestra contra, y aquí es donde estamos hoy. Algunas veces debemos aceptar la culpa».

Evidentemente, la veterana actriz piensa que no es «ninguna excusa para un comportamiento inapropiado» y que las mujeres no deberían estar preparadas para ello. «Aunque es horrible decir que no podemos hacernos ver lo más atractivas posible sin ser golpeadas y violadas. Creo que muchos hombres deben de estar muy preocupados en estos momentos», matiza Lansbury a la vez que asegura que en su caso no le ha sucedido nada similar.

Pese a su explicación y de hacer un llamamiento para poner fin al acoso, sus palabras no han sentado muy bien, que no han dudado en criticarla, ya que las voces críticas juzgan que haya vinculado el acoso con el hecho de que una mujer sea más o menos atractiva.