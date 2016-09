Amanda Seyfried se ha comprometido

No ha pasado un año desde que Amanda Seyfried y Thomas Sadoski comenzaron su relación y, ahora, han decidido dar un paso más comprometiéndose para poder sellar su amor para siempre.

A principios de septiembre, la actriz fue vista paseando a su perro y se advertía en su dedo anular un anillo de lo más sospechoso. Aunque no ha sido hasta ahora cuando la revista 'People' a través del representante de la intérprete, ha confirmado que es «lo que parece» y confirmando que Sadoski le había pedido matrimonio.

Cabe recordar que Amanda y Thomas se conocieron mientras trabajaban en Broadway, en la obra 'The Way We Get By'. Poco después volvían a coincidir en el rodaje de 'The Last Word' y desde entonces no han vuelto a separarse.

El pasado mes de marzo se hacía oficial su romance de cara a la opinión pública y hoy, medio año después, conocemos que tienen planes de boda.