Amal ya presume de tripita de la mano de George Clooney

Amal Clooney ha hecho su primera aparición pública luciendo tripita de embarazada. La abogada acompañó a su marido a la ceremonia de los Premios César donde el actor recogía el César de Honor de la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia.

Para la ocasión, Amal escogió un elegante diseño en blanco de Versace Atelier con un degradado de plumas. La abogada posó radiante al lado de su marido, quien no se separó ni un solo momento de ella.

Los gestos de amor y cariño fueron una constante durante la gala, y es que el protagonista de Los descendientes está emocionado con su futura paternidad. Él mismo declaró en una entrevista al espacio de Canal+ Rencontres de Cinéma que «ambos estamos de acuerdo en recibir todas las aventuras que lleguen a nuestras vidas con los brazos abiertos. Así que mi mujer y yo estamos muy emocionados».

Gtres

Un embarazo que fue confirmado públicamente por un gran amigo del actor, Matt Damon. «Yo estaba trabajando con él el otoño pasado y me llevó a un lado del set, casi me puse a llorar. Estaba tan feliz por él. Le pregunté que de cuántos tiempo estaba embazada y él me dijo: ''ocho semanas''», relató el ganador de un Oscar hace unas semanas.