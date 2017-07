Amaia Salamanca despeja las dudas sobre su extremada delgadez

Amaia Salamanca ha estado sometida a críticas continuas en las últimas semanas debido a su bajada de peso. Su aparición en el programa «El Hormiguero» para promocionar la obra de teatro en la que participa, «La Orestíada», incendió las redes sociales, donde los usuarios se centraron en el cambiado aspecto físico de la actriz.

A pesar de que la actriz ha intentado acallar los rumores, que señalaban que padece un trastorno alimenticio, a través de su perfil de Instagram, Amaia Salamanca ha vuelto a hablar sobre la polémica en la rueda de prensa que se organizó durante la presentación de la nueva serie de Bambú Producciones para Antena 3, «Tiempos de guerra». Estas fueron sus palabras acerca de su figura: «Se debe un poco a dos meses de mucho trabajo, de dormir muy poco y de compaginarlo también con la serie. Luego, por supuesto, también lo de casa, familia y todo eso».

La actriz no ha parado en estos últimos meses, motivo por el cual ha adelgazado. Sin embargo, ha sido su papel de Electra para la obra de teatro de «La Orestíada», representada en la última edición del Festival de Mérida, lo que ha provocado que haya perdido peso: «El personaje del teatro me ha removido muchísimo, ha sido muy intenso. Los nervios me consumen y lo he pasado muy mal también por ir a Mérida y afrontar ese reto delante de 3.000 espectadores... Bueno, daba mucho miedo».

Durante la presentación de la nueva ficción de Antena 3, en la que da vida a una enfermera, también ha recalcado que: «En principio, los horarios de rodaje de la serie eran bastante buenos, porque eran de las siete de la mañana a las cuatro de la tarde. Tenía las tardes libres y fenomenal. Pero, esas tardes las utilicé para ensayar teatro, que consume muchísimo y remueve un montón. Así han sido mis dos meses de trabajo».

La madrileña no ha olvidado mencionar que no sufre anorexia, a la vez que ha hablado de la necesidad de evitar que este tipo de comentarios se hagan sobre famosos cuando no se tiene la certeza de que padezcan la enfermedad, ya que se trata de un tema muy serio: «Hay veces que se banaliza con estos temas. Se habla de anorexia o bulimia y son cosas muy serias. Ha sido puramente trabajo, realmente. Normalmente, entreno mucho y no he podido ni entrenar, porque no he tenido tiempo».

Aunque el tiempo de atención a los periodistas había terminado, Salamanca no quiso irse sin dejar claro que: «Por poner una foto, no puedes decir que es anorexia, no. No soy anoréxica. Estoy trabajando mucho, estoy con los niños... Es una etapa de mi vida en la que, de repente, estoy más consumida».