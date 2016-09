La alta costura desnuda los secretos de las famosas

La moda de enseñar «hasta la ingle y más allá» se ha convertido en el recurso de famosas, y aspirantes a serlo, para robar la atención de unos flashes que no se detendrían en ellas con tanto foco. Así ha sucedido sobre todo con estas últimas en el reciente Festival de Cine de Venecia, en el que las actriz italiana Giulia Salemi y la modelo brasileña Dayane Mello han acaparado todos los teleobjetivos por las pronunciadas aberturas de sus vestidos, que dejaban muy poco a la imaginación. Las imágenes subieron los termómetros de la Mostra, y su número de seguidores en las redes sociales. ¿Lo que no obtienen con sus dotes, lo consiguen con sus dones? También apesta a artimaña del diseñador Matteo Evandro Manzini para obtener la cobertura de la prensa mundial. Pero estas arribistas no han sido las primeras, ni serán las últimas, en tirar de aberturas para atraer las atención en las alfombras rojas.

Ya vimos a la cantante Mollie King, del grupo femenino The Saturdays en los British Fashion Awards de 2015 con una túnica blanca y negra, enseñando de más; a Kendall Jenner en los últimos premios MTV con un traje con abertura lateral y transparencias de Kristian Aadnevi (¿otro oportunista?); y a la supermodelo Bella Hadid en Cannes con un con un sensual vestido rojo que dejaba entrever hasta las nalgas. La pregunta que se hacía el público es ¿llevan o no ropa interior?

La actriz italiana Giulia Salemi tuvo una aparición desafortunada en Venecia: ni disimuló las marcas del biquini ni se depiló - EFE

Kit «anti-bragas»

La estilista Elizabeth Sulcer desveló a «Vanity Fair» que el vestido que lució Bella Hadid en Cannes, firmado por Alexandre Vauthier Couture, llevaba un body incorporado. Otras actrices han confesado que utilizan «Shibue», una especie de braguita-triangulito de encaje, sin tirantes laterales, que adhiere a la piel con un gel de silicona especial (www.shibuecouture.com). Existe en negro, blanco y color carne, y es lavable y reutilizable hasta 20 veces.

Pero lo peor de esta moda -si es que hay algo bueno-, es mostrar la marca del biquini, como ha hecho Solatino en esta aparición estelar. Si se enseña, se hace bien. Imprescindible un bronceado integral, o cubrir el blanco con Comodynes Instant Tanning One Day Color, unas toallitas que broncean artificialmente al momento, y el color se retira con agua al día siguiente.

¿Y que me dicen del (mal) rasurado que asomaba de la entrepierna de Mello? Habrá que recomendarle los kits de afeitado «sin olor» Ready Betty (betty beauty.es), que incorporan plantillas para dar forma de margarita, beso o corazón, al pelo de la zona. O los discos de cera Veet Spawax, con fragancia de lirios y azúcar de higo.

Courtney Love le habría aconsejado aplicarse las mascarillas íntimas Bioxidea (45 €, tres unidades en www.ikonsgallery.com), unos parches de celulosa con fermentación de jugo de coco, que proporcionan un efecto lifting instantáneo en las zona. «Si usamos productos distintos para la cara, la tripa, los glúteos o los pies, ¿porqué no hacer lo mismo con la zona íntima?», razonó la actriz estadounidense cuando confesó su secreto de belleza para noches especiales.

Otra opción es Nanocare Intimate Gel Rejuvenecimiento Genital (29,95 €, en farmacias) con retinol, que tiene efecto exfoliante, con lo que la piel de la zona adquiere un tacto más suave y una coloración más rosada. Y ya podemos dejar de culpar al porno de que hayamos llegado tan lejos en estética intima. La alfombra roja es la pasarela de ideas a la que hay que dirigir ahora todas las miradas.