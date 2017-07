Alonso Caparrós habla de la polémica de su familia con Hacienda

Alonso Caparrós dijo que no volvería a Sálvame, pero este sábado se ha vuelto a ver al expresentador sentado junto con Jorge Javier Vázquez. El motivo, esta vez, era aclarar -de alguna manera- el desagradable momento que protagonizó con su padre la semana pasada.

Caparrós ha empezado pidiendo perdón. Ha confesado que se sentía frustrado porque no había conseguido transmitir el mensaje que quería a la audiencia. Además, ha pedido disculpas por «la gente que me rodea, el público, por la gente que estaba viéndolo en casa, por mi padre, por mi familia, por mí y sobre todo por mi mujer» y ha apuntado que no estaba previsto lo que sucedió.

Respecto a los problemas familiares con Hacienda, Caparrós ha explicado: «Mis padres constituyeron una sociedad en la que pusieron de administradora a mi hermana pequeña con 18 años. Una empresa en la que mis padres tenían negocios y clientes. Un dato que me llama la atención», ha desvelado el expresentador.

Además, ha continuado señalando que «en esa empresa lo único que tenía era una firma para retirar dinero cada vez que cobraba. Ni administraba, ni gestionaba, ni tenía absoluto conocimiento de lo que sucedía en esa empresa familiar». «Si hubiéramos sido responsables con las finanzas otro gallo cantaría», ha sentenciado Caparrós.

El expresentador también ha indicado que esa empresa cerró y que a los años le llegó una notificación de Hacienda donde le decían que sus cuentas estaban embargadas. Decidieron pagar una deuda de120.000 euros a medias y vendió una casa para poder pagarla.

A pesar de todo, Caparrós quiso dejar claro que su familia «no le ha estafado nunca y haobrado de buena fe». Reconoció que «detrás de todas las deudas hay una muy mala gestión, no es algo que me invente».

«Yo estoy aquí con mis deudas pagadas y mis cuentas saneadas, estoy luchando por recuperar mi imagen», ha concluido el expresentador.