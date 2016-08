Alicia Keys sigue sin querer maquillarse y acude a los premios MTV con la cara lavada

Alicia Keys sigue en sus trece. Según ella, el maquillaje hace aflorar sus inseguridades y su lado más superficial. Por ello, y contra todo pronóstico, acudió a los premios MTV Video Music Awards sin maquillaje.

Sin ningún tipo de artificios y con la cara lavada apareció para sorpresa de muchos, incluso de sus compañeras de profesión. Aunque esta no es la primera vez que lo hace (últimamente la estrella no quiere maquillarse), su decisión sigue sorprendiendo.

Alicia Keys durante la entrega de premios MTV Video Music Awards 2016 - GTRES

Sobre ello la cantante hizo el siguiente comentario: «Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en Internet. Eran los pensamientos más inseguros y superficiales que tenía. Y todos ellos, de una manera u otra, estaban basados en lo que yo creía que otras personas iban a pensar de mí».

Beautiful night Una foto publicada por Alicia Keys (@aliciakeys) el 29 de Ago de 2016 a la(s) 1:01 PDT

Otras artistas puntualmente han aparecido sin maquillaje, pero ninguna hasta el momento se ha atrevido a hacer lo mismo que Alicia Keys, que ha grabado su último videoclip y ha aparecido en todas las entregas de premios de manera natural.