Alexa Chung y Alexander Skarsgärd rompen su relación

La «it girl» y su novio Alexander Skarsgärd han roto su relación después de dos años juntos. El actor no ha tardado en recuperarse de la ruptura y ha acudido a una cita a ciegas con la modelo Toni Garn, novia de Leonardo DiCaprio durante un año.

Segun Page Six, una fuente cercana a la modelo les ha revelado que se trató de un encuentro organizado por un amigo en común de ambos en el que al parecer «no se lo pasaron demasiado bien. Podría no haber una segunda cita». Además, no era una cita al uso, pues la maniquí fue acompañada por dos amigas debido a los nervios, por lo que las posibilidades de estrechar lazos se redujeron. La velada comenzó en la casa de ella y, más tarde, se marcharon a Gurney´s.

La maniquí Toni Garrn, exnovia de Leonardo DiCaprio - INSTAGRAM

Su círculo más cercano niega que ambos hayan empezado a salir, pero lo que es evidente es que se vieron. Todo apunta a que el actor no está aún preparado para embarcarse en una nueva relación, ya que la ruptura con Alexa Chung es reciente. En lo que a la presentadora de televisión respecta, nada parece indicar que haya empezado a ver a otra persona. Además, tras terminar con el cantante de los Artic Monkeys, Alex Turner, estuvo un tiempo sin tener pareja porque su ruptura supuso un duro golpe para ella.

En una entrevista concedida a la revista Harper’s Bazaar en 2015, Alexa Chung reconoció que no es ese tipo de personas que se enamoran fácilmente: «No me gusta que me digan qué tengo que hacer y tampoco quiero estar encerrada. No quiero sentir como si tuviese que estar en todos los lados. Soy bastante inquieta. Es una pesadilla ligar conmigo, creo».