Alba Carrillo reaparece mÃ¡s Â«flamencaÂ» que nunca

Alba Carrillo ha dejado el «retiro mediático» en el que se encontraba y ha vuelto al trabajo. La modelo reapareció tras semanas de silencio en el desfile flamenco de Pöl Núñez en Jerez, donde posó muy amable aunque sin apenas hablar con la prensa. Alba se limito a decir «estoy bien» a todas las preguntas.

Después de un año sin pisar las pasarelas, la top se enfundó en varias de las creaciones de la firma andaluza, que defendió con arte y maneras flamencas.

Según ella misma ha reconocido ha empezado a dar clases de meditación para recuperar el equilibrio que había perdido en el final de su hisotira con Feliciano López. Si bien antes no controlaba sus palabras ante los medios, ahora ha dado un giro radical y ha preferido dar la callada por respuesta.

Alba Carrillo ha roto con todo lo negativo de su vida y se centra en su profesión, después de su separación del tenista, con el que sigue manteniendo una dura batalla legal. Teresa Bueyes, quien la ha asesorado también para que enfocara su camino hacia la dirección que iba, solicitará el lunes en el juzgado un divorcio exprés de mutuo acuerdo, en el que no pedirá pensión, pero sí que se anule la firma de separación de bienes. De esta manera, no tendrían que volver a verse las caras Feliciano y Alba, pero ahora falta la respuesta del deportista toledano, quien no parece muy dispuesto a llegar a un acuerdo.