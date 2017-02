Alba Carrillo se queda sola

A lo largo de los años se han visto y vivido muchas situaciones en el mundo del corazón. Romances apasionados y mediáticos, bodas de cuento y bodas secretas, rupturas y reconciliaciones más o menos sonadas y un largo etcétera; pero si algo no se había visto hasta ahora es que la mujer de un deportista de élite destrozara una historia de amor de una manera tan hiriente públicamente y sin censuras.

Aunque Alba Carrillo ha explicado por activa y por pasiva estos meses que «no lo hace para hacerle daño sino para contar si historia y liberarse», lo cierto es que su regreso a la vida televisiva tras un tiempo de parón se ha puesto en su contra. Sus duras declaraciones y las terribles sospechas que ha sembrado sobre el deportista Feliciano López ha provocado un maremagnum en la sociedad en la que pocos han podido evitar comentar y posicionarse. Amigos, conocidos, periodistas, fans; todos se han pronunciado ante un final que pasará a la historia de la televisión por las horas que ha dado tan intensas y polémicas.

Su círculo se aleja

El más sorprendido y el primero en hablar sobre lo ocurrido fue su amigo, Juan Peña, quien siempre se ha mostrado muy cercano a la modelo, pero al explicarle unos reporteros lo ocurrido en un evento, el artista se quedo sin saber que decir. El cantante, que fue uno de los asistentes al 18 cumpleaños de los Gemeliers, se quedaba literalmente sin palabras al conocer las insinuaciones de Alba que apuntan a que su ex marido Feliciano podría ser homosexual. «Yo no la voy a juzgar ni criticar nunca jamás pero yo cuando tengo que decir algo, se lo digo a mis amigos en la intimidad y no es por nada, es que es una niña súper buena que vale muchísimo profesionalmente, estupenda y no quiero que nada le pase factura, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, con lo que me acabáis de contar no sé que decir, cuando ella me necesite que venga a casa y hablamos pero me he quedado sin palabras», dijo perplejo ante la cruda situación.

También los seguidores de las pareja quisieron compartir sus impresiones en Twitter. Opiniones muy divididas:

Como es la vida, al final Alba Carrillo terminó contando sus relaciones sexuales en TV, cosa que condenó en Olvido Hormigos. #hartacarrillo — Mikel. (@teleespectador9) 27 de febrero de 2017

Alba Carrillo me da vergüenza más que otra cosa. Es una paranoica despechada que ha tirado su vida a la mierda. Solo abre la boca para decir — Maite (@maitebriseida) 27 de febrero de 2017

Feliciano,típico egoista manipulador con un ego como una casa,que usa a las mujeres a su antojo.Luego la loca es Alba.Claro.. #hartacarrillo — Neroli (@Neroliby) 27 de febrero de 2017

Por otro lado, compañeras de la modelo evitan pronunciar palabra al respecto, pero al ser preguntadas no ocultaban su sorpresa. También compañeros de cadena de Carrillo, han reaccionado y han admitido con sinceridad «que hubo partes que les sobraba de la entrevista, como el hablar así de la sexualidad de su todavía marido y el complejo tema que dejó caer sobre las chicas de compañía que los deportistas supuestamente ''disfrutan'' en los torneos».

Su vida sexual, al detalle

Como hemos ido desarrollando estos días, Alba Carrillo el pasado viernes dejó muy claro que quería hablar de su vida íntima con el tenista, algo que parece que fue uno de los desencadenantes más crudos del divorcio porque la top no era capaz de asimilar tal situación. Aportando detalles con fechas y gestos de su expareja, la modelo ha explicó cómo su matrimonio no era lo esperado bajo ningún concepto. Afirma que la falta de contacto íntimo con el que aún es su marido le generó dudas sobre la sexualidad de Feliciano, hasta el punto de llegar a preguntárselo directamente.

La maniquí contaba cómo eran las relaciones sexuales que mantenía con Feliciano afirmando que «nunca fueron para tirar cohetes». Además, dijo que las definiría como «relaciones más emocionales que satisfactorias». Y lejos de quedarse ahí, admitió que «al inicio de su relación con el tenista, ella buscaba demostrarle a Fonsi Nieto que podía rehacer su vida sin él».

En un argumento ciertamente contradictorio, tras afirmar que llegaron a un punto en el que apenas mantenían relaciones, Alba recordaba que los viernes era el día en que se saltaban las «normas» y tras ir a cenar hamburguesa, el comienzo del fin de semana estaba marcado por el 'Deluxe' en su televisor y la pasión que apenas aparecía el resto de días en su cama. Entre risas Alba le dijo a Jorge Javier Vázquez que mantenían relaciones «viéndote a ti». Algo que no fue indiferente para el presentador y aunque en un primer momento se lo tomó a broma, la pasada tarde confesaba en el corrillo de debate «que le sobró completamente».

Feliciano habla claro

«Alba ha quedado mal, ha hecho un mal papel». Así de tajante se mostraba Antonio Rossi la pasada mañana sobre el ‘Sálvame Deluxe’ de Alba Carrillo en el que la modelo revela detalles íntimos de su relación y precisaba de haber tenido que pedir ayuda psicológica en su matrimonio.

Rossi aseguró que Feliciano López había podido seguir parte de la entrevista que hizo Alba desde Acapulco y contó la reacción del tenista. «Lo que ha visto le ha dado mucha pena. Dice que Alba hizo el ridículo, que es muy penoso acabar así y asegura que Alba cuenta unas mentiras tan absurdas que no tiene credibilidad», explicó el periodista por boca de Feli.

Según el tenista, su familia ayudó en todo momento a la modelo e incluso le aconsejó a la modelo a varios especialistas para su tratamiento. «La gente se ha dado cuenta de qué tipo de persona es. El partido de mi vida ya lo he ganado quitándomela de en medio», afirmó el tenista a personas de su entorno.

Además, Antonio Rossi aseguró que los abogados del tenista están estudiando si denuncian a la modelo: «Quiero estar centrado en lo mío y no dar bola a contestar, pero no voy a consentir que siga intentando manchar mi imagen», ha dicho López. Además, Feliciano entiende que el juicio del divorcio lo ha ganado ya que «al allanarse, ella ha renunciado a todo» y adelanta que solicitará que Alba pague las costas del juicio.

Por último, el colaborador de Ana Rosa aseguró que a Feliciano le da pena la situación del hijo de Alba Carrillo. «Le quiere mucho y lo ha intentado ver poniéndose en contacto con Fonsi Nieto al margen de Alba». Algo que como también reconoció Carrillo no ha sido posible porque ella no lo ha permitido. Recordemos que la modelo también habló con crudeza sobre la relación que el tenista mantenía con su hijo llegando a decir que en el final de su relación «el niño molestaba a Feli».