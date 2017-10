Alba Carrillo intentó detener su boda con Feliciano 15 días antes Pese a los duros momentos por los que está atravesando, en el plano amoroso la vida le sonríe

Alba Carrillo ha acudido este fin de semana a «Sábado Deluxe» para someterse a una dura entrevista junto con su madre, Lucía Pariente. No es la primera vez que la modelo se sienta frente a los colaboradores de Telecinco, sin embargo esta fue una de las más polémicas.

En el momento en el que salió el tema sobre su boda con Feliciano López, Pariente confesó haberse sentado 15 días antes de que se celebrara el enlace con los padres del tenista para decirles que esa boda «no tenían ningún sentido». Sin embargo no lo hizo por decisión propia, sino que fue la propia novia la que le pidió a su madre que hiciera eso por ella porque su objetivo era parar la boda: «Empecé a ir al psicólogo, no veía claro lo de casarme». Madre e hija se reunieron con los padres de Feliciano y una vez la modelo le expresó al tenista su deseo de detener la boda pero seguir siendo pareja él le dio un ultimátum: si no hay boda, no hay relación: «Me dijo que si parábamos la boda rompíamos también la relación», tras esto la modelo decidió seguir adelante con la boda porque «estaba muy enamorada».

Tras las acusaciones de los colaboradores, la modelo abandonó el plató llorando, no sin antes explotar y acusarles de «gentuza». Cuando el presentador Jorge Javier Vázquez fue a buscarla, ella le confesó que «no me esperaba esta entrevista así, no era cómo me la habían contado». Tras una larga charla entre ambos, la maniquí decidió regresar a plató con una condición: que Diego Arrabal abandonase el programa.

Alba Carrillo está viviendo un momento agridulce en su vida. Los enfrentamientos que tiene con Feliciano López y Fonsi Nieto no le han dado un respiro este verano. Ni los tres meses que pasó en Honduras, donde participaba en el programa «Supervivientes», hicieron que las aguas se calmasen y que desapareciese del punto de mira, más bien todo lo contrario. Pese a los duros momentos por los que está atravesando, en el plano amoroso la vida le sonríe.

David Vallespín, un ingeniero de treinta años con quien lleva varios meses saliendo, ha devuelto la sonrisa a Alba Carrillo después de la dura separación con Feliciano López. Y aunque la modelo quería tomarse las cosas con calma parece que el viaje que han compartido juntos a Maldivas ha hecho que la maniquí se haya declarado a través de las redes sociales.