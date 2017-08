Alba Carrillo arremete contra un Fonsi Nieto destrozado por la pérdida de su tío

La modelo ha aceptado sentarse en el sillón de «Sálvame Deluxe» el pasado sábado por la noche para dar a conocer por primera vez su opinión sobre la polémica con el padre de su hijo, Fonsi Nieto. Recordemos que el expiloto interpuso una demanda contra Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, por llevar a su hijo Lucas, de 5 años, a las instalaciones de Telecinco para la final de «Supervivientes». «Lucía no ha respetado mi decisión de que el niño no acudiera a Telecinco. No autoricé que lo llevara, como queda reflejado en los mensajes que nos hemos enviado», explicaba el DJ para ABC tan solo dos días después de la final del reality.

Alba Carrillo durante la final de «Supervivientes» - Gtres

En esta ocasión la modelo ha tenido la oportunidad de contar su versión de la historia y contestar de Jorge Javier y de los colaboradores. La exconcursante de Supervivientes explicó que tenía tantas ganas de ver a su hijo que no pensó en las consecuencias: «Pedí a la productora el día anterior que estuviera mi hijo, si llego a saber que se monta todo esto no lo hago», asegurando que se siente «defraudada» con Fonsi Nieto por su comportamiento: «La verdad es que me ha defraudado, no me esperaba que él se comportara así. Yo en la isla pensé mucho en él, para mí Fonsi es como de mi familia», comentó confesando que la relación entre Nieto y su madre nunca fue buena: «Ellos nunca se han llevado bien, mi madre me ha visto llorar muchas veces por culpa de Fonsi, y por eso no le soporta», dijo tras asegurar que Lucía Pariente siente un amor incondicional hacia el pequeño Lucas. «Él sabe que mi madre quiere con locura a nuestro hijo», dijo en relación a las declaraciones del DJ en las que afirmaba que «la madre de Alba no se preocupa ni por su nieto ni por su hijo». A pesar del cariño que ella tiene por él, ha declarado estar cansada de que siempre se «la amenace» con la custodia de su hijo y «por ese motivo tendré que tomar medidas legales».

Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente - Gtres

Alba Carrillo no quiso dejarse nada en el tintero y aprovechó para desahogarse sobre todos los temas que tenía pendientes, por lo que no podía abandonar el plató lanzar una «pullita» a su exmarido, Feliciano López. Cuando el presentador le preguntó si había visto la entrevista que el tenista concedió a Bertín Osborne, la modelo contestó con media sonrisa en la cara y mucho sarcasmo: «Me han dicho que ha sido todo un récord de audiencia, ¿no? Cuando no pueda dormir me la voy a poner en lugar de tomarme una 'Dormidina’», dijo con cierto tono irónico.