La actriz Miriam Giovanelli se casa con un arquitecto en septiembre

Desde que Miriam Giovanelli se diera a conocer encarnando a Lucía en la serie juvenil «Física o Química», la actriz italiana afincada en Madrid siempre se ha protegido a cal y canto a la hora de hablar sobre su vida privada. En octubre de 2016, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde confirmaba su relación sentimental con el arquitecto Xabi Ortega, con quien ya llevaba varios meses viéndose. Pero, desde entonces, ha esquivado cualquier pregunta sobre su situación sentimental.

Pese a todo, según ha podido saber ABC, la pareja se dará el «sí, quiero» el próximo mes de septiembre. Aunque los datos sobre dónde se producirá el enlace de momento son un misterio, todo apunta a que la ceremonia será muy privada, con pocos invitados y fuera de Madrid. También se sabe que la novia lucirá un vestido diseñado por María Escoté. «Ella es muy reservada y prefiere no hablar sobre este asunto», explican desde su agencia de representación.

Un círculo reservado

Giovanelli no oculta a su entorno nada sobre su intimidad, pero sus amigos más íntimos saben que cualquier consulta que se les haga sobre ella, desde los medios de comunicación, debe contar con el visto bueno de la italiana. Como sucede en el ámbito taurino, el mundo de la interpretación también es bastante cerrado y los actores se protegen entre ellos.

Aunque en la ficción Miriam Giovanelli ha mantenido relaciones con algunos de nuestros actores más deseados, bien cierto es que en la vida real, y hasta que ella misma no lo publicó en las redes, no había trascendido ninguno de sus noviazgos. Ni siquiera cuando se estrenó la serie «Velvet», donde interpretaba a la malvada Patricia Márquez, y volvió a estar de actualidad debido a la elevada audiencia de la producción y el tremendo tirón que ha tenido su personaje. «Nunca se le ha visto con nadie, porque prefiere separar su vida privada y la profesional para que no se contaminen la una a la otra», comenta una persona cercana a la intérprete.

De su prometido sí se sabe que en su día mantuvo un idilio con la presentadora de televisión Lara Álvarez, ex de Fernando Alonso; pero, al igual que Miriam, Xabi siempre ha sido muy discreto con respecto a sus relaciones sentimentales.

Motos y arte

Tras acabar sus estudios de Arquitectura en la Universidad de Navarra, Ortega pasó unos meses en Nepal donde ayudó en algunos proyectos aplicando sus conocimientos sobre construcción. Desde septiembre de 2015, es socio del estudio de arquitectos BETApuntocero. Además, es un gran amante de las motos y el arte, aficiones que también comparte con Giovanelli. Profesional y personalmente, ambos se encuentran en un momento dulce, por lo que su boda pondrá la guinda a un gran año.