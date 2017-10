La actriz Christina Applegate esquiva el cáncer extirpándose las mamas y los ovarios La actriz posee el gen mutado BRCA1, un gen supresor de tumores humanos que regula el ciclo celular y evita que se produzca una proliferación descontrolada

Hace nueve años, Christina Applegate fue diagnosticada con cáncer de mama. Como consecuencia y tras una lenta y dolorosa recuperación, la actriz tuvo que someterse a una doble mastectomía. Hoy, para evitar nuevos sustos, la intérprete ha revelado durante una entrevista con el programa estadounidense «Today» que ha tomado la decisión de extirparse los ovarios y las trompas de Falopio. «Hace dos semanas, me sacaron mis ovarios y mis trompas», confesó. «Mi prima falleció por culpa de un cáncer de ovarios en el 2008 y yo puedo prevenir eso. Esa fue mi manera de tomar control sobre todo», agregó. «Es una alivio, es una cosa más que descarto. Ahora, esperemos que no me pase por encima un colectivo», dijo intentando quitarle dramatismo a su situación.

La actriz posee el gen mutado BRCA1, un gen supresor de tumores humanos que regula el ciclo celular y evita que se produzca una proliferación descontrolada. Según un estudio, las mujeres portadoras de mutaciones en éste gen existe un alto riesgo para desarrollar cáncer de mama (entre el 51 y el 95%) y de ovario (entre el 22 y 66%). La intérprete tomó la difícil decisión de someterse a la operación como consecuencia de ser portadora de esta mutación.

Este tipo de actuaciones realizadas por algunas de las grandes de Hollywood, como Angelina Jolie, abren un debate sobre los tests genéticos y la cirugía profiláctica (para prevenir que se desarrolle la enfermedad). La exmujer de Brad Pitt declaró que decidió hacerlo público para que así las mujeres supieran las opciones disponibles para ellas. Recordemos que en ese caso, su madre murió a los 56 años debido a un cáncer de ovarios y su tía por un cáncer de mama, por lo que la actriz era portadora del gen por parte de ambas familias.

Tras la cirugía se analizaron las mamas y los ovarios extirpados, los cuales no mostraron ningún indicio de enfermedad, pero a pesar de todo la actriz no se arrepiente de su decisión y declaró: «Ahora sé que mis hijos nunca dirán: ‘Mi madre murió de cáncer de ovarios’».

Por su parte, Christina Applegate, ahora tiene otra gran preocupación, pues existe una alta probabilidad de que su hija de seis años lo haya heredado: «La probabilidad de que mi hija contenga el BRCA1 positivo es muy alta. Estoy haciendo todo lo que puedo pero sé que en unos 20 años ella tiene que empezar a hacerse estudios», explicó durante la entrevista. «Espero que para ese momento existan avances porque me rompe el corazón pensar que ese escenario puede ser una posibilidad en su vida».