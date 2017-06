El actor de Â«The Big Bang TheoryÂ» Johnny Galecki pierde su casa en un incendio

La casa de uno de los protagonistas de la famosa serie de televisión «The Big Bang Theory», Johnny Galecki que interpreta al doctor Leonard Hofstadter, quedó totalmente en ruinas debido a un incendio forestal declarado en California.

El fuego se propagó por toda la costa central del estado y arrasó numerosas viviendas y edificaciones, entre las que se encontraba la del actor, ubicada en un rancho en la zona de San Luis Obispo, según informó su portavoz Nicole Perna.

«Mi corazón está con todos lo que sufrieron pérdidas por el incendio en esa área y que vivimos con la constante amenaza del fuego. Lo que parece una locura para algunos, pero lo hacemos porque vivimos en una hermosa área rural que vale la pena», dijo el actor Galecki al tabloide TMZ. Y agregó: «No son las edificaciones las que forman una comunidad, son las personas y la gente de Santa Margarita las que me han enseñado que cuando se va el humo es el momento de salir y reconstruir». Las autoridades ordenaron el desalojo de más de 252 residente en la zona de Santa Margarita tras el incendio, que comenzó durante la tarde del lunes.

El pasado martes por la noche se registró un incendio de 6.5 kilómetros cuadrados, el cual se encontraba controlado en un 60%. Por el momento no se conocen los detalles sobre las pérdidas materiales puesto que los daños totales provocados por un incendio no suelen evaluarse hasta que no esté extinguido completamente. El actor, como el resto de afectados, todavía no ha podido entrar a su propiedad para ver cuál es el estado de situación. «Lo hemos hecho antes y habrá que hacerlo juntos de nuevo, y hará que nuestra comunidad sea incluso más cercana y más fuerte. Un sinfín de gracias a CalFire y a la Oficina del Sheriff. Sé que ustedes están luchando una buena batalla para mantenernos a salvo. Así que estoy muy aliviado de que nadie haya resultado herido», finalizó Johnny Galecki, uno de los actores de series mejor pagados de la televisión.