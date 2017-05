El abogado de Donald Trump publica una foto de su hija en ropa interior

Es cierto que las imágenes de mujeres en ropa interior ya no resultan novedosas en el mundo de Internet. Todos los días es posible ver fotos de modelos, actrices y famosas que se animan a hacer «selfies» y subirlas a sus redes sociales.

Sin embargo, sí resulta llamativo el hecho de que sea el mismo padre de una joven el que se atreva a publicar imágenes de su hija en sujetador.

Fue nada menos que Michael Cohen, el abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump quien revolucionó las redes sociales esta semana con la publicación de una imagen de su hija, Samantha Blake Cohen, en ropa interior.

La joven aparece vistiendo solo ropa interior y un par de medias negras, de manera muy sensual.

La polémica foto va acompañada, además, de un mensaje, en el que el magnate asegura encontrarse «orgulloso» de la joven. «Tan orgulloso de mi hija de la Ivy League ... El cerebro y la belleza. Personificando a Edie Sedgwick", escribía el abogado de Trump en un mensaje en su perfil de Twitter.

So proud of my Ivy League daughter...brains and beauty channeling her Edie Sedgwick. On Instagram @samichka_ pic.twitter.com/mpQxhr3mh3