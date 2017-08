Aaron Carter reconoce que es bisexual

El cantante Aaron Carter ha publicado un tuit en la red social donde confiesa que lleva desde los trece años sintiéndose atraído tanto por hombres como por mujeres.

El mensaje comienza diciendo: «Para empezar, me gustaría decir que amo a todos mis fans. Hay algo que me gustaría decir, algo que siento que es importante para mí y mi identidad y que llevo soportando en mi pecho la mitad de mi vida», adelantaba el cantante en el mensaje.

«Esto no me avergüenza, solo es un peso que he estado soportando mucho tiempo y me gustaría desprenderme de él. Crecí en la industria del entretenimiento cuando era muy pequeño y a los trece años comencé a sentirme atraído por chicos y chicas», revelaba Carter posteriormente.

También ha compartido su primera experiencia con otro hombre: «No fue hasta los diecisiete años que, después de varias relaciones con mujeres, tuve una experiencia con un hombre con el que crecí del que me sentía atraído y con el que trabajaba», desveló el cantante. El mensaje concluye: «Nunca he querido ser alguien que decepcione», con lo que Aaron aclara que su objetivo en la vida ahora mismo es sentirse bien consigo mismo.

El tuit se volvió viral enseguida. Y, para su sorpresa, la gran mayoría de comentarios que recibió fueron positivos. Como respuesta al apoyo recibidio de sus fans, el cantante publicó otro mensaje: «Me he levantado abrumado por todo el amor y apoyo. Estoy muy emocionado por veros el jueves en mi ciudad», rezaba el tuit.

Goodnight world. Your #LøVë and support means everything to me. 🙏🏻 I adore all my fans. Never forget that pic.twitter.com/Rcsni1ecDJ