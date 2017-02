Todo lo que tienes que saber sobre el injerto capilar

La pérdida del pelo supone una gran preocupación para un porcentaje elevado de hombres a partir de los 30 e incluso antes. Y también para las mujeres, aunque en menor número. No nos referimos a la caída del pelo estacional (en primavera y en otoño), por un problema hormonal, como el embarazo o la lactancia, o la caída puntual por estrés, una enfermedad, un déficit de vitaminas, o la toma de determinados medicamentos.

Cuando hablamos de calvicie nos referimos a la alopecia androgénica, la más común, que es responsable del 95% de los casos, y que significa que el pelo no va a volver a crecer de forma natural. Afortunadamente los avances estéticos hacen posible revertir la calvicie común a través del injerto capilar.

De la noche a la mañana hemos visto cómo algunos famosos han vuelto a presumir de pelo: Hilario Pino, José Bono, Iker Casillas, Rafa Nadal o el más reciente, el portero Diego López. Si ellos han conseguido olvidarse de la alopecia, tú también puedes. Y el secreto no es otro que los trasplantes o injertos capilares.

¿En qué consiste un trasplante capilar?

La doctora Cristina de Hoyos, dermatóloga y directora técnica de Clínicas Ceta, nos explica que actualmente se utilizan dos técnicas. «La más antigua es la FUSS, conocida como la técnica de la tira, que consiste en obtener una tira de piel de la zona posterior del cuero cabelludo, que se troceará para obtener fragmentos más pequeños donde van incluidos los folículos para a continuación implantarlos en las zonas despobladas. La técnica más actual, más laboriosa, pero cada vez más usada y la única que realizamos en Clínicas Ceta, es la técnica FUE (Follicular Units Extraction), es decir la extracción individual de los folículos, que a continuación se implantan sin modificar en las zonas que lo necesitan».

¿Es doloroso?

El doctor Mato Ansorena, director de las Clínicas Mato Ansorena, señala que «ninguna de las dos técnicas es dolorosa». El injerto se hace con anestesia local y dura entre 4 y 5 horas. Se recomienda guardar repaso relativo con aplicación de frío y algunos esprays en los tres días posteriores al injerto, así como tomar antibióticos y antiinflamatorios.

¿Cuándo se ven los resultados?

Según los expertos de la Clínica Trasplante de Pelo Institut Vila-Rovira, «los folículos pilosos empiezan a crecer a partir de los 3 meses de haber sido trasplantados». Pero como no todos crecen al unísono, hasta que no pase un año, aproximadamente, el paciente no verá un resultado definitivo. Así que es un tratamiento que requiere, ante todo, paciencia...

