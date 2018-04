La preocupante extrema delgadez de Bibiana Fernández La actriz ha subido unas imágenes a su cuenta de Instagram en las que aparece en las paradisíacas playas de Punta Cana

Bibiana Fernández (64 años) nunca ha tenido problemas de peso. Siempre se ha cuidado e, incluso, se ha gastado mucho dinero en operaciones estéticas para lucir así de espléndida. Pero lo de las últimas semanas empieza a ser preocupante.

En las recientes imágenes que ha subido la actriz a su cuenta de Instagram de una escapada a la playa, aparece demasiado delgada, tanto que sus seguidores le han aconsejado que gane unos kilitos. Una concretamente ha sido el motivo de preocupación de sus fans. Luciendo palmito en las paradisíacas playas de Punta Cana, Fernández muestra su bañador, pero también se le marcan gran parte de sus huesos.

«Estás demasiado delgada. Cuídate», «Tienes un cuerpazo, pero con unos kilitos más estarías mejor» y «con todo el cariño, estás demasiado delgada y no te favorece» son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores preocupados por el físico de la actriz.

Los últimos meses no han sido fáciles para ella. El pasado año tuvo que poner a la venta su casa de Boadilla del Monte para solucionar sus problemas con Hacienda, que finalmente acabaron comprando sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo. Una propiedad de la que no quería desprenderse por los buenos momentos que había vivido en ella.

Como bien confesó el pasado mes de enero en «El Hormiguero», Hacienda se lo ha quitado todo. Aún así, ella no pierde ese optimismo que la caracteriza: «Tengo ganas y a mí me parece que las ganas son la base de la vida. Tengo ganas a la curiosidad, al deseo, al estar expectante, al esperar que la vida te vuelva a sorprender otra vez a pesar de haber vivido. Esa cosa me da como energía y me pega subidón. Si no estaría llorando por los rincones».