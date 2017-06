David Beckham presidía ayer la fiesta de honor de la marca de belleza de la que es embajador que tuvo lugar en la Casa Velázquez de Madrid donde se reunió con los medios de comunicación para promocionar Aquapower, producto del que es imagen. Además el exfutbolista nos quiso dar algunas de las claves para empezar bien el día: "Lo primero que necesito es dormir bien, algo que obviamente es muy importante. Pero una vez me levanto y me doy una ducha, uno de mis productos favoritos es AquaPower. Es un producto que revitaliza la piel de muchas maneras".

David Beckham llegando al evento - GtreS

Y es que AquaPower es el primer cosmético con una textura ligera en forma de gel y por ello se convirtió en un producto pionero en el cuidado masculino desde que apareció en 2002. Aunque muchos hombres no cuidan su piel de forma diaria David Beckham reconoce haber incluido esta rutina desde muy joven y anima a los hombres que no se atreven a probar cosméticos: "creo que el mundo ha cambiado, la gente ha cambiado... y lo hombres se cuidan mucho más a sí mismos". Además remarcaba la importancia de mantener uno hábitos de vida saludables basados en una alimentación equilibrada; y cómo no, practicar actividad física diaria.

David Beckham, embajador de la marca - Biotherm Homme

Seguro que haber presidido la fiesta que se celebraba ayer en la capital le habrá traído a la memoria muchos recuerdos y es que hace ya 10 años dejó el Real Madrid donde jugaba como centrocampista. Aún así sigue de cerca la actualidad del club y este mes no dudó en felicitar al equipo cuando ganó la décimo segunda Champions League a través de su cuenta oficial en Instagram con un "The Kings once again".

David Beckham es muy fiel a las redes sociales alcanzando los 54 millones de seguidores en Facebook y los 38mm en Instagram donde consiguió, en 48 horas, el récord de 4 millones de seguidores cuando abrió su perfil hace cerca de los 2 años.