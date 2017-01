El arma secreta de las estrellas en la alfombra roja

En Estados Unidos ya existe una expresión que alude a cómo ingeniárselas para que no se marquen las costuras de la ropa interior: «To go commando», que se refiere a «ir sin nada debajo» y como tal, aparece recogida en el diccionario. De aquí deriva el nombre de la firma de ropa interior «invisible» más vendida del país. Al fin y al cabo, se puede conseguir ese efecto sin llegar a esos extremos.

Gigi Hadid, Cara Delevigne, Beyoncé, Kate Hudson, Kim Kardashian, Sophia Bush, Jennifer López, Rihanna, Penélope Cruz… No hay actriz, cantante o modelo que no haya pisado una alfombra roja sin esconder -y a veces mostrar entre encajes y transparencias- una de las prendas Commando, que en breve llega a España como paso previo a su entrada en Europa. No hay estilista en EE.UU. que no lleve a sus producciones de moda una maleta con sus artículos.

«Cuando se trata de tangas, siempre elijo los que no se notan. Funcionan incluso cuando el vestido es totalmente transparente y deja verlo todo», ha reconocido Mel Ottenberg, el estilista de Rihanna. La cantante de Barbados ha protagonizado alguno de los looks más polémicos de los últimos años, como el ya célebre nacked dress de la gala organizada por el Council of Designer of America Awards, en 2014. Al cabo, y como señala Karla Welch, la estilista de Katy Perry y Karlie Kloss, «se trata de auténtica ingeniería de la ropa interior»; es decir, mostrar casi todo, sin que se vea el truco. Tampoco existe el modisto que no tenga en su taller culottes, bandós o bodys imperceptibles para que sus vestidos se amolden como un guante a los cuerpos de sus clientas. «He pasado mucho tiempo en el vestuario con las clientas, probándoles ropa, y siempre les sorprende lo que puede hacer por un vestido, y por un cuerpo, la prenda interior adecuada», asegura Ken Downing, director de moda de los almacenes Neiman Marcus.

Y ese es exactamente el objetivo que buscaba Kerry O’Brien, la creadora de esta marca de lencería hace ya 14 años. «Nació desde la necesidad, porque no encontraba en el mercado las prendas íntimas de calidad, sin costuras y que se adaptasen a mi figura, no marcaran chichas, y pasaran desapercibidas bajo mis vestidos o pantalones», aclara esta diseñadora a ABC, en su paso para el lanzamiento de la firma en nuestro país. «Quiero que España sea mi puerta de entrada al resto de Europa, donde tenemos ya muchísima demanda», asegura.

Cuenta que el pasado mes de diciembre, la modelo Karlie Kloss tenía que enfundarse en un vestido más que ajustado de Stella McCartney para los Fashion Awards británicos y como en el Reino Unido no se encuentran las Commando, la modelo entró en pánico. «Desde la oficina de Madrid lograron hacerle llegar en avión varios modelos que tenían disponibles en el showroom y pudo posar deslumbrante, sin una VPL o visible panty line (costura de braguita visible).

¿El secreto de este éxito? «Todos los productos son de micro fibra, cortados al láser y sin costuras, para evitar que se marquen bajo la ropa», indica. «Con una tecnología patentada para conseguir un fit perfecto, y que te hacen sentir como si no llevaras nada», añade.

Diferentes materiales

Kerry presta especial atención a los tejidos y ha creado modelos invisibles de satén strech, de algodón («hay muchas mujeres alérgicas que no pueden llevar otra cosa»), y su última innovación ha sido la colección butter (mantequilla), «la línea más gozosa», presume.

«Eso no significa que no puedan llevar encajes, transparencias o cristales Swarovski -personalizar las braguitas con el nombre está entre mis planes de futuro-, pero los colocamos en lugares donde no alteren el efecto de desnudez», afirma. ¿Le ha pedido algún diseñador que fabrique prendas específicas para sus extravagantes vestidos? «He creado modelos en colaboración con algunos de ellos. Unas veces para que no se vieran mis prendas, y otras para lucirlas».