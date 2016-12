Tras la muerte de George Michael se hacen pÃºblicas historias de su gran generosidad

Entre las organizaciones benéficas a las que ayudó en silencio, según informa de la Associated Press, fueron Macmillan Cancer Support, Childline, y la organización londinense de concienzación sobre el VIH Terrence Higgins Trust.

Michael donó los «royalties» de «No dejes que el sol se baje en mí», su dúo de 1991 con Elton John, a VIH Terrence Higgins Trust, según AP.

Los ingresos de la canción de 1996 «Jesús a un niño» fueron a Childline. El fundador de la organización dijo a AP que Michael había donado millones de dólares, y no quería que nadie fuera de la organización supiera cuánto había dado.

Y en Twitter, las noticias de más donaciones - grandes y pequeñas - se han difundido. DJ Mick Brown dijo que cuando llevaba a cabo campañas de caridad en Pascua, George llamó cada año con una donación de 100.000 libras.

Every Easter at Capital when I was on air with chris Tarrant for help a london child George would call in at 3.30pm with a £100.000 donation