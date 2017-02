Íñigo Urkullu ha cargado esta mañana contra Mariano Rajoy, al que ha acusado de haber olvidado sus responsabilidades con el pueblo vasco al no dar una respuesta a los «asuntos de Estado» que, según ha asegurado, le planteó en sus cinco últimos encuentros. Durante el pleno de control del Parlamento vasco, el lendakari ha respondido a las preguntas del presidente del PP autonómico, Alfonso Alonso, que le ha recriminado la «dejación de responsabilidades institucionales» en la que incurrió al no acudir a la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero.

«Dejación es la del presidente Rajoy, que no ha dado respuesta a asuntos de Estado que, como máximo representante de todos los vascos y no solo de los del PP, le he planteado en cinco reuniones la legislatura pasada», ha destacado Urkullu, que ha añadido que la decisión de no estar presente en el encuentro de jefes de gobierno autonómicos fue «meditada» y obedece al «respeto» del PNV por el Estatuto de Guernica. En esta línea, ha subrayado que su ausencia fue una «llamada de atención» al Ejecutivo central, que, a su parecer, ha eludido el «problema» del autogobierno vasco.

A su vez, ha manifestado que la responsabilidad de su gabinete es la de «preservar» las singularidades y el bienestar de los vecinos de la Comunidad Autónoma, cometido que precisa de instaurar una «relación bilateral» sólida con el equipo de Mariano Rajoy. Por esta razón, ha añadido, resulta «incomprensible» que se eluda «el problema del modelo de Estado» en la Conferencia de Presidentes.

Alonso, por su parte, ha refutado los argumentos del lendakari, al que ha acusado de ser «más nacionalista» que su antecesor Juan José Ibarretxe, quien sí acudió a anteriores conferencias de presidentes. El hecho de que declinara acudir al evento, ha resaltado, se debe a que no quiere participar «en nada que tenga que ver con España», al igual que homólogo en Cataluña, Carlos Puigdemont. En este sentido, le ha aconsejado no imitar al presidente de la Generalitat, porque ese «camino» puede ser perjudicial tanto para el País Vasco como para el resto del Estado: «No podemos ser tan bilaterales que pensemos que no podemos ir a reuniones donde haya más gente porque no tiene sentido», ha concluido.