La tercera dimensión Ken Jacobs llega al Guggenheim

El Museo Guggenheim de Bilbao acoge desde este jueves «The Guests» (Los invitados), obra de uno de los grandes referentes del cine experimental norteamericano, Ken Jacobs. El artista ha asistido esta mañana a la presentación de la pieza, la cual creó junto a su esposa y compañera profesional Florence Jacobs a partir de una película original de los hermanos Lumière.

El neoyorkino, de 84 años, es uno de los artistas más reconocidos del mundo del cine experimental. En «The Guests», de 74 minutos de duración, Jacobs distorsiona por completo la película de los Lumière, una breve cinta que captura la llegada a la iglesia de los invitados a una boda. Asimismo, es capaz de manipular deliberadamente su tiempo, lo cual convierte la obra en un «hipnótico montaje» que, en palabras de su propio creador, está plagado de «contradicciones».

Tal y como ha explicado en la presentación de la muestra, para conseguir este efecto diseccionó la cinta original y separó los fotogramas pares e impares. Luego los colocó en diapositivas para proyectarlas a la vez en dos carruseles diferentes y superpuso cada fotograma al anterior. Se consigue así una imagen en tres dimensiones que permite ver con «una mirada diferente».

«The Guests» - A.M.

En concreto, en «The Guest» las distintas partes del cuerpo de los personajes avanzan y retroceden de una manera que parece independiente al movimiento lógico de la imagen: «El ojo izquierdo ve algo antes que el derecho», ha asegurado el artista neoyorquino. La lentitud impuesta a la acción y la densidad recobrada de un espacio histórico e inaccesible, sostiene la pinacoteca vizcaína, «llevan el material de los Lumière a un plano que va más allá del documento cinematográfico para convertirse en experiencia directa e hipnótica del misterio de la imagen».

La película, que se presenta por primera vez en España, podrá verse en el Guggenheim desde este mismo jueves hasta el próximo 19 de noviembre.

La búsqueda de la originalidad

Ken Jacobs es una figura clave para entender la escena experimental que cobrará vida en Nueva York a partir de los años sesenta e influirá decisivamente en la cultura de las décadas posteriores. Formado como pintor bajo la tutela de Hans Hoffmann, Jacobs realiza sus primeros filmes a partir de 1960 y toma parte en legendarios colectivos como el Film-Makers’ Cooperative y The Bleecker Street Cinema.

Tras fundar con Florence Jacobs, su esposa y colaboradora habitual, el Millennium Film Workshop en 1966 y dirigir su primera obra de referencia (Tom, Tom, The Piper’s Son, 1969), Jacobs llevó sus investigaciones hacia un campo progresivamente abstracto, dominado por la ilusión de profundidad y los modos en que esta es manipulada a través del cine.

Jacobs ha recibido numerosos galardones y becas de investigación, entre los que se incluyen, el Maya Deren Award, el John Simon Guggenheim Fellowship así como las becas del National Endowment for the Arts, el Rockefeller Foundation y el New York State Council on the Arts.

En 1969, con la colaboración de Larry Gottheim, Jacobs fundó el departamento de cine de la Universidad de Binghamton –uno de los primeros dedicado exclusivamente al cine experimental– donde impartió clases hasta 2002. Sus películas, vídeos y performances han sido presentados en bienales y museos de relevancia internacional, incluyendo los museos de Nueva York: The American Museum of the Moving Image, The Whitney Museum of American Art y The Museum of Modern Art; así como los festivales de cine de Berlín, Londres, Hong Kong, y Róterdam.