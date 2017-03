La senadora de Podemos que no pagaba el alquiler social dimite pero se queda en el Grupo Mixto

Elvira García, la senadora de Podemos que contrajo una deuda de 3.000 euros con la administración vasca por no pagar quince mensualidades de un piso de alquiler social que tenía en Vitoria, ha decidido marcharse de la formación morada. Sin embargo, no prescindirá de su escaño, por lo que pasará a formar parte del Grupo Mixto, donde podrá beneficiarse, además, de algunas ventajas económicas a las que su partido no le permitía acceder.

El secretario de Organización de Podemos en el País Vasco, Lander Martínez, ha avalado este viernes la noticia ante los micrófonos de Onda Vasca. El dirigente de la formación morada ha admitido su recelo ante el hecho de que García conserve su cargo en el Senado, que le fue concedido gracias a la «ilusión» de la gente que les votó.

A pesar de todo, Martínez se ha mostrado cauto y ha preferido «aclarar y confirmar toda esta información», pues, tal y como ha admitido, el contacto «con esta persona era muy complicado». En este sentido, ha manifestado que había una serie de datos que solo podían recibir por parte de García y que tenían que tratar, «de manera muy sensible», porque tenían que ver «con cuestiones personales y judiciales» que la afectaban.

Desahucio

La exsenadora de Podemos acumulaba 3.000 euros de una deuda ya pagada por un piso de alquiler social de Vitoria. La representante de la formación morada, que fue como número uno en las listas por Álava, no ha hizo frente a quince pagos de la vivienda que se le había asignado por un precio de 200 euros al mes. Los intentos de la administración autonómica para ponerse en contacto con ella y evitar la ejecución del desalojo fueron en vano, pues, según denunció, no quiso atender a la sociedad que gestiona este tipo de arrendamientos.

El Ejecutivo vasco inició los trámites del desahucio el pasado octubre, cuatro meses después de que la dirigente madrileñana accediera a la Cámara. Antes de que se dictase el lanzamiento, la sociedad pública que se encarga de gestionar las viviendas de alquiler social en esta comunidad, el Alokabide, intentó sin éxito contactar con la implicada para encontrar una solución viable. En el momento en el que se puso en marcha el proceso judicial, además, la senadora ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos.

Elvira García, cuyo salario es superior a los 5.000 euros mensuales, declaró al acceder al Senado unos beneficios de 10.502,28 euros procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que facilita el Gobierno vasco a aquellas personas en situación de necesidad.