PP y PNV se buscan para sacar adelante los Presupuestos del País Vasco

En un tono mucho más afable del que se pudo apreciar en anteriores sesiones, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha hecho saber este viernes al Gobierno autonómico que no estará solo si presenta un proyecto presupuestario «realista» que huya de los preceptos populistas de EH Bildu y Podemos. Una insinuación que ha sido recibida con comedido entusiasmo por el lendakari, Íñigo Urkullu, que ha agradecido al mandatario popular su «disposición al acuerdo», aunque le ha advertido de que su gabinete no cederá si las cuentas no dan una respuesta a las «prioridades» de la ciudadanía vasca.

El jefe del Gobierno autonómico, que esta mañana se ha sometido a las preguntas de los grupos con representación en el Parlamento en un nuevo pleno de control, ha asegurado que los Presupuestos que presentará su gabinete el próximo martes han sido elaborados bajo un criterio «realista, riguroso y responsable». El resultado, ha destacado, ha sido un proyecto que responde a las «prioridades» de la sociedad vasca y que garantiza sus «necesidades esenciales». Por ello, el 76% de los recursos serán destinados a gastos sociales, donde se enmarcan las partidas de Educación y Sanidad. También realizará un esfuerzo económico para favorecer la generación de empleo «de calidad».

Consciente de que el Gobierno requiere el apoyo o la abstención de otro grupo para aprobar Presupuestos, el presidente de los populares vascos ha querido transmitir a Urkullu su predisposición al diálogo. El PNV, que rige la administración en coalición con el PSE, «no estará solo» si adecúa su propuesta a la realidad política de la Comunidad Autónoma, que necesita generar más confianza: «Tenemos una responsabilidad aquí, aunque seamos oposición –ha manifestado–. Nos gustaría poder ejercerla». Su ofrecimiento se evaporará, ha añadido, si decide «mirar» a EH Bildu y Elkarrekin Podemos, cuyos «prejuicios» y «populismos» no convienen al País Vasco.