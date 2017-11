El PP insiste en que si no se alcanza un acuerdo en materia fiscal no habrá Presupuestos vascos Alfonso Alonso afirma que la propuesta de PNV y PSE «no tiene sentido»

Adrián Mateos

Bilbao 18/11/2017

«O hay reforma fiscal con el PP o no habrá negociación presupuestaria». Así de tajante se ha mostrado esta mañana el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, cuya intervención ha puesto fin a la convención de cargos públicos, municipales y forales del partido. Acto en el que el exministro de Sanidad ha emplazado de nuevo al Gobierno autonómico a bajar los impuestos, en especial el de Sociedades, para favorecer la competitividad de las empresas y fomentar el empleo.

No son nuevas las críticas del PP hacia la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo vasco, regido en coalición entre PNV y PSE, que ha apostado por realizar cambios mínimos y mantener el Impuesto de Sociedades en el 28%. Una postura que no se entiende en el seno de la formación popular, sobre todo ante el hecho de que en el resto de España el tipo general sea del 25%: «No tiene sentido –ha destacado Alonso–. Antes o después se tendrá que modificar».

En esta línea, ha emplazado al lendakari, Íñigo Urkullu, a «implicarse de verdad» en la reforma fiscal, en alusión a las declaraciones que realizó ayer el nacionalista, que aseguró que mantiene la «esperanza» de sacar adelante el proyecto a pesar de que ningún grupo del Parlamento aprueba su reforma.

PSE, «abierto» a todos los partidos

A pesar de las duras críticas que ha recibido su propuesta fiscal, el PSE mantiene su esperanza de alcanzar un acuerdo en materia presupuestaria. En este sentido, el portavoz adjunto de la formación en el Parlamento, Eneko Andueza, ha asegurado que los socialistas están dispuestos a dialogar y pactar «absolutamente con todos los grupos».

En declaraciones a Radio Euskadi, Andueza ha insistido en que no es «conveniente» relacionar la negociación presupuestaria y la fiscal «ni intentar condicionar una cosa a la otra», pues a su parecer «son cuestiones que tienen sus tiempos y tramitaciones propias».