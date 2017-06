El PP exige medidas urgentes para acabar con el fraude en la RGI

El PP «aprecia» la iniciativa del Gobierno vasco para modificar el sistema de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pero considera que no posee la suficiente «ambición» para llevarla a cabo. El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, afirmó ayer que al Ejecutivo de PNV y PSE le falta «valentía y determinación» para afrontar los problemas que arrastra dicha prestación, que ha sido objeto de fraudes y no promueve la «vida activa» de los ciudadanos que la reciben, que no logran «depender de sí mismos». A su vez, criticó que los cambios normativos no entrarían en vigor hasta 2019, por lo que exigió medidas de carácter «urgente» para «prevenir» las estafas.

Tras el encuentro del comité de dirección del PP vasco que tuvo lugar ayer en Bilbao, Alonso reprochó al Gobierno que haya tardado cuatro años en «reconocer» que existe un problema con la RGI, y pidió a la coalición de PNV y PSE que no tarde otros dos para «corregir» el sistema. Por otro lado, el mandatario popular hizo hincapié en que los avances que planteó la semana pasada la consejera de Empleo, Beatriz Artolazabal, «son pequeños» e incluso «contradictorios» en algunos casos.

Entre otros «problemas graves» que arrastra en la actualidad la RGI, Alfonso Alonso destacó que algunas personas se empadronan en el País Vasco y siguen cobrando la ayuda una vez se han marchado: «Sorprende que no se esté controlando ya la residencia efectiva de los perceptores», afirmó. Por otro lado, mostró su preocupación ante el hecho de que el Gobierno de Íñigo Urkullu desee «aprobar una prescripción de los cobros indebidos a 24 meses», pues solo se han recuperado 26 millones de euros de los 132 millones que se entregaron de forma irregular. En este sentido, alegó que la administración autonómica no puede «regalar más de 100 millones» de los contribuyentes, pues estaría legitimando «una situación de fraude».

Sistemas paralelos

Por otro lado, el dirigente del PP vasco criticó la nueva ordenanza sobre prestaciones sociales promovida por el Ayuntamiento de Vitoria. Alonso subrayó que el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran, ha creado una red de ayudas propia en el que los requisitos de empadronamiento son distintos, lo cual supone un «efecto llamada» que catalogó de irresponsable: «Es responsabilidad del Gobierno vasco garantizar un sistema público en el conjunto del País Vasco», sentenció.

La iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria también ha generado malestar en una parte de la ciudadanía alavesa. Ayer, la plataforma «Ayudas más Justas» registró 166 alegaciones contra el nuevo sistema, que reduce de un año a seis meses la antigüedad necesaria en el padrón para acceder a las prestaciones. A su vez, el colectivo lamentó que algunas personas en situación de desempleo «no se van a molestar en buscar trabajo si el Ayuntamiento les da más de mil euros todos los meses».