El PP anuncia su Â«rotundoÂ» rechazo al alcalde de Vitoria

Pocas dudas había en el PP acerca de cuál sería su postura en torno a la cuestión de confianza a la que se someterá el próximo lunes el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran. Su portavoz en el Ayuntamiento, Leticia Comerón, decidió este miércoles despejar cualquier atisbo incertidumbre y anunció su «rotundo» rechazo a los presupuestos del regidor nacionalista, que para salir airoso de la votación deberá contentar a los radicales de EH Bildu. De no obtener la mayoría simple, los distintos grupos que conforman el Consorcio de la capital alavesa dispondrán de un mes para presentar una moción censura de la mano de un nuevo candidato a la alcaldía.

La dirigente popular, cuyo grupo es, con nueve concejales, el que goza de mayor representación en el Ayuntamiento, subrayó este miércoles que no va a respaldar las cuentas de un alcalde que fue elegido a raíz de un «pacto de perdedores» y cuya gestión ha derivado en la «mayor crisis» política de la historia de la localidad. A su juicio, los responsables del «escenario de bloqueo» que impera en Vitoria son EH Bildu, Podemos e Irabazi, que unieron fuerzas para arrebatar la alcaldía al PP y entregársela al candidato del PNV.

En esta línea, el portavoz de los populares en la Cámara autonómica, Borja Sémper, criticó el «juego de tahúres» a que ha recurrido Urtaran, que ha servido de una «argucia legal» que no debería utilizar «alguien que se precie de ser alcalde con todas las letras y con mayúsculas». En declaraciones a EP, denunció que el PNV está haciendo pagar a los vecinos de Vitoria «el absurdo de que quien ganó las elecciones no pudo gobernar porque se juntaron quienes no tenían un proyecto de ciudad en común».

Ante la imposibilidad de conseguir la abstención del grupo popular, Urtaran deberá centrar sus esfuerzos en convencer a los seis ediles de EH Bildu de que el proyecto que comparte con el PSE será capaz de satisfacer sus demandas de «cambio». El cruce de acusaciones que se desencadenó entre ambas partes desde el anuncio de la cuestión de confianza, sin embargo, escenificó el desgaste que ha sufrido su relación en los últimos meses. De hecho, la portavoz de los radicales en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, volvió a reprochar al alcalde que solo ha cumplido «el 7% de lo pactado» en el ámbito presupuestario, e hizo hincapié en que el nacionalista se encuentra en una situación «muy peligrosa», pues no solo rige el Ayuntamiento en minoría, sino que debe ser consciente de que su candidatura fue la tercera más votada en las elecciones de 2015.

EH Bildu celebrará el sábado una asamblea para decidir cuál será su postura en torno a la figura de Urtaran. Aunque confesaron que el alcalde consguirá su propósito «antes o después», a sus concejales no les ha gustado que haya utilizado una «herramienta extraordinaria» para solventar el problema de los presupuestos, que en el peor de los casos pueden ser prorrogados. Según la portavoz del grupo municipal, Miren Larrion, la cuestión de confianza solo sirve para «acabar absolutamente con los consensos», lo cual, a su parecer, da «oxígeno» al PP para recuperar la alcaldía de Vitoria.

Partidismo

No es mísero el riesgo que asumirá el próximo lunes Gorka Urtaran, que podría verse obligado a ceder la alcaldía apenas un año y medio después de ponerse a los mandos de la administración vitoriana. Por esta razón, y a pesar de la sensación de calma que quiere exteriorizar, el nacionalista se mostró contrariado por las críticas de Larrion, a la que acusó en EiTB de querer «abandonar el barco» al que se subió hace «tan solo 18 meses» por «intereses partidistas».

Sin embargo, aseguró que mantiene tendida la mano a «todas las formaciones» del Consorcio, a las que instó a pensar «en el interés general» de los ciudadanos.