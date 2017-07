El PP advierte de los «actos de propaganda» de ETA en las fiestas del País Vasco

Una oleada de propaganda etarra amenaza de nuevo al País Vasco. Así lo cree la secretaria general del PP autonómico, Amaya Fernández, que este jueves ha asegurado que sectores afines a la banda terrorista reivindican sus ideales durante las fiestas del territorio. Actos que, a su parecer, precisan de una «respuesta democrática» que impida que la violencia «ocupe las calles» de nuevo.

En un comunicado, la dirigente popular ha advertido de que ni los partidos políticos ni las instituciones pueden quedarse «de brazos cruzados» ante la propaganda de «quienes siguen justificando a ETA» en las fiestas de la Comunidad Autónoma: «Tenemos que se capaces de ofrecer una respuesta democrática clara y contundente ante quienes buscan justificar y ensalzar la trayectoria de una banda terrorista», ha subrayado.

«Amnistía y libertad» - A.M.

En concreto, Fernández se ha referido a los carteles que han aparecido en varios municipios vascos que defienden la libertad de Liher Rodríguez, el etarra que fue detenido esta misma semana por participar en un atentado que cometió la organización criminal en 2005 en Madrid: «Nada de esto es casual», ha asegurado la mandataria popular, que ha añadido que existe «una intencionalidad evidente en ese entorno por aprovechar cualquier circunstancia para reverdecer la trayectoria de la banda».

En este sentido, ha destacado que las instituciones y los partidos del territorio no pueden «permitir ese retroceso democrático y esa humillación» a las víctimas del terrorismo: «ETA no mata, pero su propaganda y justificación no puede campar a sus anchas por las calles del País Vasco», ha puntualizado.