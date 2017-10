Las patronales vascas excluyen a EH Bildu de su acto de homenaje a los empresarios víctimas de ETA El portavoz de los radicales, Arnaldo Otegui, pide «un mínimo de respeto» para su formación

Adrián Mateos

Bilbao 17/10/2017 14:01h Actualizado: 17/10/2017 14:11h

EH Bildu no formará parte del acto en homenaje a los empresarios víctimas de ETA que tendrá lugar el próximo viernes en Bilbao. Las patronales vascas, organizadoras del evento, no han considerado oportuno invitar a la formación soberanista: «No es el momento –han precisado fuentes de Confebask–. No es un acto político, y la sensibilidad está a flor de piel».

Una decisión que no ha sentado bien en el seno del partido radical, cuyo portavoz, Arnaldo Otegui, ha destacado que las «más elementales reglas de cortesía y de respeto exigen que determinadas cosas no se hagan así». En una rueda de prensa en San Sebastián, el dirigente soberanista ha pedido a las patronales «un mínimo de respeto», y ha recordado que son «la segunda fuerza política» del País Vasco.

«A Confebask le gustará poco probablemente que haya izquierda independentista sólida en el país, ya lo entendemos», ha afirmado Otegui, que ha añadido que, en estos momentos, «lo que convendría es no romper las reglas de entendimiento, y mucho menos en público».

Reconocimiento a las víctimas

El acto, que se celebrará en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína, coincidirá con el sexto aniversario del cese de la violencia etarra. En un comunicado, los presidentes de las cuatro patronales vascas, Roberto Larrañaga (Confebask), Pello Guibelalde (Adegi), Iñaki Garcinuño (Cebek) y Pascal Gómez (SEA), han explicado que su pretensión es poner de manifiesto «la enorme valentía y compromiso personal» de los que, pese a sufrir el acoso de la banda, «decidieron resistir».

En este sentido, subrayan que el suyo fue «un comportamiento ejemplar» que, sin embargo, «no ha tenido el reconocimiento que merece de la sociedad vasca». En el acto se proyectarán cuatro vídeos: un primero de cuatro minutos con un «relato» que recuerde lo pasado; un segundo de doce minutos con testimonios de cuatro víctimas, así como de expresidentes de Confebask y de las patronales territoriales; y un tercero será un vídeo rápido y que se prevé emotivo con las imágenes de todos los empresarios y directivos asesinados por ETA y también de secuestrados.