Pablo Iglesias ignora a Bildu y fija al PNV como su único rival

Las encuestas de intención de voto para las elecciones vascas muestran a un Podemos alicaído, muy lejos del PNV, y por detrás de Bildu. Pero su secretario general y referente omnipresente del partido, Pablo Iglesias, ha participado en un mitin electoral en el País Vasco para insuflar ánimos a sus bases y convencerles de que la victoria es posible. El enemigo a batir es el PNV, ha dicho Iglesias, quien ni siquiera ha citado a Bildu, con el que empata por la segunda plaza, según el CIS.

«Hemos ganados dos elecciones seguidas y no renunciamos a nada. Hace falta aire fresco en Euskadi», ha asegurado este sábado en un acto en la calle en Baracaldo, el corazón de la margen izquierda de Vizcaya, donde Podemos tiene uno de sus graneros de votos que le catapultaron a ser la primera fuerza electoral en las elecciones generales de junio y diciembre pasados.

«De nosotros no duda nadie»

Iglesias, que se ha congratulado de la extracción de voto procedente del «PNV, HB y PSE», según esos mismos sondeos, se ha referido al bloqueo político para formar el Gobierno de la Nación y ha acusado al PNV de no ser creíble en su política de pactos. «¿Pueden garantizar que después de las elecciones vascas no van a pactar con el PP? De nosotros no duda nadie y estoy orgulloso de ellos», ha señalado Iglesias, que ha arropado a la candidata a lendakari de Podemos, Pili Zabala, con la que será su única intervención en la campaña vasca.

Pablo Iglesias, al igual que hizo en su primera aparición en el País Vasco, en primavera, ha vuelto a defender que el País Vasco es una «nación» que tiene «derecho a decidir». «Lo digo bien claro, en Baracaldo y en Madrid. España es plurinacional, con diferente es territorios que son nacionales. Lo dijimos en el Aberri Eguna (día de la patria vasca que celebran los nacionalistas) y no tenemos problema en decir que Euskadi es una nación».