Miles de jubilados vuelven a tomar la calle de Bilbao para exigir pensiones «dignas»

Bilbao se ha convertido en un fortín para los pensionistas, que este lunes han vuelto a «tomar» los alrededores del Ayuntamiento para reclamar subsidios dignos. Se trata de una escena cada vez más habitual en la capital vizcaína, donde hace apenas una semana se congregaron 35.000 personas para rechazar la «mísera» subida del 0,25% que ha aplicado el Gobierno: «Cada vez acude más gente a las movilizaciones», ha advertido José Antonio Perera, presidente de la Asociación de Jubilados de Bilbao, que ha hecho del lazo marrón el símbolo de su lucha.

También se han contado por miles los asistentes a la protesta de hoy, que han reclamado al PNV que se «moje» en favor de las pensiones dignas y proteste contra la subida del 0,25%, que apenas da para «un refresco en verano»: «Que se lo guarden», ha sentenciado el propio Ventura, que ha puesto de relieve el enfado cada vez más pronunciado de los jubilados al respecto.

Por otro lado, ha subrayado que la mayor preocupación de su colectivo no son los jubilados de hoy, sino «las generaciones que vienen detrás». Hijos y nietos que, a juicio de Ventura, tal vez no se beneficiarán del sistema de la Seguridad Social: «Queremos dignidad –ha subrayado–. No voy a dejar de luchar, hay dinero para todos».

El lazo marrón se ha erigido como símbolo de las movilizaciones. Por ello, los asistentes a la marcha de hoy han demandado a los ayuntamientos de otras ciudades que cuelguen dicho distintivo en sus fachadas.

La concentración, que se ha alegado durante media hora, tendrá su réplica el próximo lunes en otras localidades españolas.