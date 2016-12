Javier de AndrÃ©s sustituirÃ¡ a Carlos Urquijo como delegado del Gobierno vasco

El presidente del PP de Álava y vicesecretario general de los populares vascos, Javier de Andrés, se hará cargo de la delegación del Gobierno autonómico en sustitución de Carlos Urquijo.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el cambio, por lo que el exdiputado general de la provincia deberá abandonar sus cargos dentro del partido para ejercer como nuevo delegado del Gobierno.

Asumo esta responsabilidad que me ha encomendado el Consejo de Ministros con mucha ilusión, con muchas ganas y con la convicción de que es muy importante establecer una buena relación entre las instituciones que operan en la Comunidad Autónoma vasca –ha manifestado De Andrés–. Yo las conozco y eso me va a servir para poder entender mejor esa colaboración necesaria entre la administración del Estado y las distintas administraciones vascas, que son tan importantes y que tienen que trabajar conjuntamente para lograr el bienestar del conjunto de los ciudadanos del País Vasco, algo a lo que yo me comprometo.

El PP vasco ha destacado este viernes que la designación de Javier de Andrés como nuevo delegado «refuerza el papel político» de dicha institución en el País Vasco: «Su trayectoria política e institucional acredita su valía, su conocimiento de la Administración autonómica y su peso político para ejercer este relevante cargo en la actual legislatura», asegura el partido, que añade que los próximos cuatro años estarán marcados «por una voluntad de diálogo y entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas».

Por otra parte, el partido ha valorado también positivamente la labor realizada por Carlos Urquijo, quien durante los últimos cinco años ha demostrado «su firme compromiso con el País Vasco» y ha defendido «con acierto y valentía» el respeto hacia los marcos de convivencia: «Ha sido una pieza clave del engranaje entre el Gobierno de España y el País Vasco, priorizando siempre el interés general por encima de cualquier otra gestión».

Javier de Andrés ha sido diputado general de Álava entre 2011 y 2015. En la actualidad, es el portavoz popular en las Juntas Generales de Álava y parlamentario en la Cámara autonómica. Por su parte, Carlos Urquijo ha sido concejal del PP en Llodio (Álava), su pueblo natal, diputado en el Parlamento Vasco, senador por unos días en 1996 y delegado del Gobierno en el País Vasco en dos periodos diferentes, en 2004 durante dos meses y en 2012.