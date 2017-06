Guipúzcoa, molesta por el nuevo centro alavés de ciberseguridad

El Gobierno vasco informó la mañana ayer de que el parque tecnológico alavés de Miñano acogerá desde el próximo septiembre el primer centro de ciberseguridad de la Comunidad Autónoma. Un anuncio no exento de polémica, pues a la misma hora la diputación de Guipúzcoa presentaba un proyecto propio muy similar. Se trata de una apuesta «estratégica», informó el gobierno provincial, que comenzó a desarrollar a comienzos de legislatura.

A pesar de que la diputada de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru, restó importancia al asunto, la apuesta del Ejecutivo autonómico por Álava molestó a una parte de la institución foral. De hecho, el titular de Cultura, Denis Itxaso, criticó abiertamente la existencia de una iniciativa paralela, pues consideró que existen «razones objetivas y concluyentes» que aconsejan que la sede del centro esté en Guipúzcoa.

A través de un comunicado, el diputado guipuzcoano exteriorizó su «total disconformidad» ante la decisión del Gobierno vasco, pues la administración provincial, destacó, ya explicó su proyecto para albergar el centro de ciberseguridad durante el acto de balance del ecuador de la legislatura que tuvo lugar el pasado 25 de mayo. En este sentido, Itxaso subrayó que dichas instalaciones constituyen una iniciativa «emblemática de futuro» que se debe poner en marcha en el territorio por «la experiencia y el conocimiento» que posee sobre esta materia su tejido empresarial.

En esta línea, el dirigente socialista reiteró que Guipúzcoa «no puede recibir este trato por parte de las instituciones comunes», e hizo hincapié en que la provincia está «determinada a jugar un papel de vanguardia» en el sector: «En esta legislatura el Gobierno foral se ha propuesto reforzar el territorio y dotarlo de instrumentos y proyectos tangibles que le permitan superar la vieja agenda y abordar nuevas iniciativas asociadas a los nuevos desafíos de futuro», puntualizó.

Centros complementarios

A pesar de las críticas de Itxaso, su compañera Ainhoa Aizpuru decidió no entrar en polémicas con el Gobierno autonómico. La diputada nacionalista subrayó que ambos centros tendrán un carácter «complementario», pues el proyecto guipuzcoano, que verá la luz el próximo otoño, se centra de forma exclusiva en «su vocación de servicio y de fortalecimiento de la industria». En esta línea, subrayó que lo importante no es solo dotar a las compañías de servicios de seguridad, sino que deben ofrecer a sus clientes «un plus, un valor añadido».

Por otro lado, Azipuru sostuvo que el centro de Guipúzcoa fomentará la innovación y la investigación en materia de ciberseguridad a través de un «laboratorio experimental» en que las compañías que se interesen por sus servicios puedan «testear y experimentar» sus productos: «No se trata de competir con las empresas privadas –manifestó–, sino que vendrá a complementar lo que aportar estas empresas, a generar espacios de colaboración y a ampliar el alcance y campo de actuación dirigido a fortalecer el sector en el territorio».

Casi al mismo tiempo en que la diputada exponía su proyecto, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia; y la de Seguridad, Estefanía Beltrán, hacían lo propio con el centro alavés, que parte con el objetivo de convertirse en un «referente« a escala europea en lo que respecta a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de una estructura dependiente de la Spri que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros anuales.