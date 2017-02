La Fiscalía considera insuficientes las alegaciones del exalcalde del municipio vizcaíno de Baquio, Txomin Renteria, que se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para cargos públicos por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental. El exregidor del PNV buscó la redención este lunes en la tercera y última sesión del juicio en el que se evalúa su responsabilidad en el fracaso del proyecto de la talasoterapia Kiura S.L., que, según la acusación, fue adjudicado de forma fraudulenta. Sin embargo, el mandatario nacionalista sostuvo que nunca habría actuado como lo hizo si el exsecretario general de la localidad, Juan Francisco Eiguren, hubiese hecho «cualquier insinuación» sobre la ilegalidad del contrato.

La versión de Renteria no casa con la del encargado municipal, que en la segunda sesión del juicio aseguró que el exalcalde era consciente de la ilegitimidad de la operación, a través de la cual el Ayuntamiento logró retrasar un año la adjudicación del proyecto de la talasoterapia y, por consiguiente, el pago del canon que la empresa que ganó el concurso debía abonar a las arcas públicas. Según Eiguren, el acusado hizo caso omiso sus advertencias, por lo que no le quedó «más remedio» que firmar el contrato que hacía efectivo el cambio de fechas.

La estrategia del abogado de Renteria se centró esta mañana en señalar al secretario general de Baquio como el principal responsable de lo sucedido, pues él «es el experto y el garante de que los hechos se ajusten a la legalidad». De hecho, aseguró, fue también el que redactó el contrato, mientras que su cliente, que trabajaba como comercial de un banco, desconocía muchos aspectos de los trámites administrativos: «Mi defendido afirma que no fue advertido de que no era legal -subrayó-. Resulta inaudito e inexplicable entonces que Eiguren no escribiera un informe en el que plasmara su desacuerdo».

Multa

Por su parte, la Fiscalía concluyó que el exregidor del municipio vizcaíno era consciente de que alterar la fecha de adjudicación «era irregular», y le acusó de querer «ocultar» el pliego de condiciones del concurso al resto de la corporación. Por esta razón, mantuvo su petición de tres años y medio de cárcel para el acusado, al que le pide además 470.000 euros en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de dinero que la empresa Kiura S.L. debe al Ayuntamiento por el canon que no llegó a abonar.