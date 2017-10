Dimite el número 2 del PP vizcaíno cuatro meses después de El relevo se realizará el próximo lunes, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la formación

EFE

Gonzalo Machín ha dimitido como secretario general del PP de Bizkaia cuatro meses después de su designación y le sustituirá en el cargo Gonzalo Zorrilla Lequerica, según ha informado a EFE la presidenta provincial, Raquel González.

El relevo se realizará el próximo lunes durante la reunión del Comité Ejecutivo de los populares vizcaínos.

Raquel González ha restado importancia a la dimisión de Machín, que seguirá siendo miembro del Comité Ejecutivo provincial.

«Es un ajuste de equipos, no es un drama. Está todo tranquilo y funcionando, simplemente Gonzalo Machín no ha encajado y no está cómodo en su puesto y prefería cambiar y lo he aceptado», ha declarado la presidente vizcaína, que ha recalcado que ha trabajado bien con su secretario general.

En su opinión, el problema ha sido que Machín llevaba doce años fuera de la política y no se ha adaptado a que «ahora se va a trabajar de otra manera, que para eso ganamos el congreso» provincial del pasado mes de junio.

Gonzalo Machín dejó la política activa por primera vez en enero de 2005, cuando renunció a su escaño en el Parlamento vasco, que ocupaba desde 1998, y se trasladó a Madrid para trabajar en la empresa privada.

Antes fue apoderado de las Juntas Generales de Bizkaia entre 1993 y 1999 y dentro del PP ocupó cargos como coordinador general en Bizkaia y coordinador de Organización del partido en el País Vasco.

Raquel González ha anunciado que el nuevo secretario general provincial será Gonzalo Zorrilla Lequerica, que presenta «el mismo perfil» que se buscó con el primer nombramiento de Machín, tener conocimientos en el área económica y experiencia institucional.

Zorrilla Lequerica, que fue secretario general de Nuevas Generaciones del PP vasco, ha sido apoderado en las Juntas vizcaínas durante tres legislaturas, hasta 2015.

Con su nombramiento los tres primeros cargos del PP vizcaíno estarán ocupados por miembros del grupo en el Ayuntamiento de Getxo, los concejales Raquel González y Eduardo Andrade (coordinador del PP vizcaíno) y Zorrilla Lequerica, que era asesor del grupo.