La carta en la que Joseba Pagazaurtundua contaba su miedo a ser asesinado por ETA: «Ay, madre, me han de matar y no puedo evitarlo» Quince años después del asesinato, su hermana Maite ha puesto orden en los papeles del expolicía de Andoáin El que fuera militante del PSE reflejó en cartas y poemas la angustia que sentía al saberse en la diana de ETA

Maite Pagazaurtundua, eurodiputada y hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA hace ahora quince años, ha encontrado entre los papeles de su hermano cartas y poemas en los que el militante del PSE hablaba sin tapujos del miedo y la angustia que sentía al saberse amenazado por la banda terrorista.

Hoy se cumplen quince años del crimen que le costó la vida y «El Correo» ha tenido acceso a alguno de estos papeles. En ellos, Joseba puso negro sobre blanco sus procupaciones: «Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA», escribió en 2001 a Javier Balza (PNV), consejero de Interior del Gobierno vasco. «Soy consciente de mi presencia no comunicada en papeles del ‘comando Buruntza’. Y soy asimismo consciente de otros datos relativos a un familiar próximo del mismo comando, que tampoco han sido comunicados».

Entre estos restos de memoria hay también unas últimas voluntades escritas de su puño y letra y hasta un poema dedicado a su madre. «El alma se me escapa trozo a trozo cuando veo un nuevo asesinato. Ay madre, qué miedo tengo. He de salir a la calle, afuera esperan ellos, los que desean sangre. Ay madre, me han de matar y no puedo evitarlo. Mi grito de libertad lo acojan los ciudadanos».

