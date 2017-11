Bilbao, la cumbre de Europa La capital vizcaína acogerá en 2018 una amplia lista de eventos de relevancia internacional

La ciudadanía de Bilbao será testigo el próximo año de una larga lista de acontecimientos de primer nivel que consolidarán a la localidad como un referente a escala internacional. Impelida por el deber de demostrar por qué ha recibido el premio a la mejor ciudad europea de 2018, la capital vizcaína se engalanará para acoger los festivales y foros más prestigiosos del panorama artístico, deportivo y económico. La unión de todos ellos conforma un programa amplio y variado que culminará el próximo 4 de noviembre con la celebración «MTV Video Music Awards», gala que, a la postre, fomentará la creación de cientos de puestos de trabajo.

En concreto, las previsiones apuntan a que los premios de la cadena estadounidense no solo permitirán mantener 600 empleos, sino que dejarán en la provincia cerca de 44 millones de euros. Un impacto económico muy positivo que, a juicio de los responsables de la administración bilbaína, da buena muestra de la «fortaleza institucional» de la que goza la ciudad: «Lo vamos a bordar, vamos a dar la talla una vez más» aseveró su alcalde, Juan Mari Aburto, durante la presentación de la gala.

Si bien los premios de la MTV se celebrarán en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Baracaldo, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, recalcó que el museo Guggenheim será uno de los grandes protagonistas del evento: «Va a estar envolviéndolo todo», subrayó el nacionalista en declaraciones a Radio Euskadi. En este sentido, anunció que, paralelamente a la gala de la firma norteamericana, la capital vizcaína organizará una «semana de la música» de la que, por el momento, no se han ofrecido más detalles.

No será la gala de los «Video Music Awards» el único referente musical del 2018 en la capital de Vizcaya, que, un año más, volverá a acoger el consolidado BBK Live. Grupos de primera línea como Gorillaz y The XX ya han dado el «sí quiero» al festival, lo cual motivó la venta de 10.000 entradas en apenas 72 horas. A su vez, la organización anunció el pasado viernes la incorporación al cartel de Noel Gallagher, Alt-J, David Byrne, Bomba Estereo, Temples, Triángulo de Amor Bizarro, Mexrrissey, Parquet Courts y Borrokan.

Gastronomía y deporte

La música no es, ni mucho menos, el único atractivo del que gozará Bilbao el próximo ejercicio. Heredera de un brillante pasado gastronómico, la localidad vasca será la primera de España en acoger el «The World’s 50 Best Restaurants», evento que reconoce a las mejores cocinas del mundo. En la actualidad, seis restaurantes del país presumen de estar entre los premiados: El Celler de Can Roca (Girona), Mugaritz (Errenteria, Gipuzkoa), Arzak (Donostia), Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia), Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia) y Tickets (Barcelona).

Por otro lado, el estadio San Mamés ha sido la sede designada por la European Professional Club Rugby (EPCR) para alojar las dos competiciones europeas de clubes, la Champions Cup y la Challenge Cup. Una cita que ha generado mucha expectación, como demuestran las más de 40.000 entradas que se han vendido hasta la fecha: «Es un nuevo destino en una ciudad espléndida y en un estadio que es el más impresionante que haya visto nunca», manifestó el director general de la institución, Vicent Gaillard.

Encuentros financieros

Por último, Bilbao reunirá, por primera vez en Europa, a responsables públicos y agentes sociales de todo el mundo en el Foro Global de Economía Social, una cumbre que permitirá conocer y compartir buenas prácticas y actuaciones en un campo con impacto en el empleo, la calidad y el bienestar.

La localidad se suma así a una red de referencia mundial en la que también se encuentran Seúl y Montreal, ciudades anfitrionas de las tres ediciones anteriores. Supone, además, la reafirmación del interés que despierta una ciudad que, durante 2015, el número de congresos y convenciones de ámbito internacional creció un 34%.