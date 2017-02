De AndrÃ©s aboga por la colaboraciÃ³n de las administraciones vasca y estatal

El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha participado hoy en el Forum Europa Tribuna Euskadi donde ha reiterado su mensaje de respeto y lealtad institucional. «Es fundamental que apostemos por la colaboración en lugar de la confrontación entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco», ha subrayado.

En opinión de Javier de Andrés, «esa colaboración es la que en estos momentos están demandando los ciudadanos vascos para que el País Vasco recupere el liderazgo y la competitividad económica y social en el conjunto de España y en el resto del mundo».

Ha recordado, a ese respecto, la necesidad de afrontar de forma conjunta cuestiones como el déficit de las pensiones o el paulatino envejecimiento de la población. «En 1981, con un número de habitantes parecido al de ahora, el País Vasco representaba el 7,5% del PIB de España y ahora sólo el 6,07%».

Por otro lado y en relación al Concierto Económico, en su último Congreso el Partido Popular expresó su reconocimiento a la singularidad foral vasca. Ahora queda por resolver la negociación sobre el Cupo entre los Ejecutivos central y vasco. A este respecto, el Delegado del Gobierno ha expuesto que «la resolución del conflicto del Cupo debe ser el resultado de un acuerdo sobre el cálculo del mismo, ya que debe poder explicarse en el conjunto de España y en Europa, donde el criterio de riesgo unilateral debe garantizarse».

De Andrés ha explicado ese posicionamiento a preguntas de los asistentes y ha insistido en que «el Cupo debe de ser el resultado de un cálculo y no de una negociación que pudiera contravenir el espíritu del Concierto Económico». A su juicio, de no ser así podría ponerse en riesgo ante las instituciones de la Unión Europea, que «para respetar el modelo exigen que no haya financiación encubierta».

El Delegado del Gobierno también se ha referido hoy a la aspiración de algunas fuerzas políticas del País Vasco de que haya una negociación estatutaria que dé como resultado un modelo de autogobierno mayor con una relación bilateral con el Estado. Javier de Andrés ha recordado que «la participación de los vascos en el conjunto de España va más allá de un modelo como el que se está proponiendo, ya que en estos momentos los vascos decidimos el Gobierno de España a través de nuestra representación en el Congreso».

Para justificar aún más ese planteamiento ha recordado que «la representación vasca en el Congreso tiene efectos tan determinantes como que la suma de Partido Popular y Ciudadanos en España no tenga mayoría absoluta. No creo que sea conveniente renunciar a esto, que es mucho más de lo que plantean desde el nacionalismo».