1. May amenaza a la UE con una guerra comercial si castiga al Reino Unido. Pues sí: Brexit duro, duro. Theresa May ha ofrecido este mediodía su esperado discurso sobre su plan para la salida de la UE. La primera ministra ha confirmado que el país dejará el mercado único europeo de 500 millones de personas, en contra de lo que demandaban los empresarios y el Banco de Inglaterra. Sin embargo, May quiere conservar las ventajas de la unión aduanera (la libre circulación por las fronteras europeas de las mercancías británicas). La primera ministra se permitió amenazar a los 27 con una guerra comercial si durante las negociaciones «castigan al Reino Unido». Advirtió que los británicos contestarían con bajadas agresivas del impuesto de sociedades para atraer a empresas a su país. También aseguró que las empresas de la UE se verían dañadas si pierden su acceso a la City de Londres, aunque probablemente sería al revés. Sus amenazas resultan un tanto osadas, toda vez que las exportaciones a la UE suponen el 13% del PIB británico, mientras que las de los 27 al Reino Unido solo son el 3%. Las claves del Brexit que quiere May.

2. Rajoy advierte de que la reforma de la financiación será con o sin Cataluña. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido al concluir la VI Conferencia de Presidentes en el Senado, tras una cumbre que ha calificado de muy útil y provechosa, porque ha estado por encima de los debates del día a día y se ha ocupado de los problemas reales de los ciudadanos. Y ello pese a las ausencias de Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu. Rajoy les ha invitado a participar en los grupos de trabajo que se formarán a partir de ahora, pero ha advertido de que el modelo de financiación se reformará aunque Cataluña decida no participar de las negociaciones. Además: 'Pique autonómico' por un tuit del PP.

3. Bruselas aprueba el presupuesto de España pero prevé un déficit del 3,3%. Bruselas ha dado el visto bueno al plan presupuestario enviado por el Gobierno español, que considera que cumple con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a pesar de que la Comisión Europea estima que el déficit público de este año será del 3,3 por ciento, dos décimas por encima del compromiso adquirido. «La Comisión considera que el borrador de plan presupuestario actualizado de España, que se encuentra actualmente bajo el brazo correctivo, cumple en líneas generales con las disposiciones del Pacto de Estabilidad el Crecimiento», destaca el dictamen aprobado este martes por el colegio de comisarios.

4. Agreden a Manuel Valls mientras hacía campaña. El aspirante a liderar a los socialistas franceses en las presidenciales de 2017, Manuel Valls, también ex primer ministro del país, ha sido agredido en un acto de campaña. Un joven le ha dado una bofetada después de que Valls le saludase, mientras el político salía del ayuntamiento de Lamballe, en la Bretaña francesa. Es el segundo incidente de este tipo que sufre Valls en menos de un mes. El pasado 22 de diciembre, el político de origen español ya fue rociado por un hombre con un saco de harina en la ciudad de Estrasburgo.

5. Cincuenta fotografías llevan al juez a imputar delitos sexuales a los padres de Nadia. Cuarenta y una fotografías en las que la menor «presenciaría relaciones íntimas de sus padres» y un segundo grupo de nueve imágenes en las que «se puede apreciar a Nadia, siempre desnuda en diferentes actitudes». Este es el material fotográfico que detalla el juez Ignacio Risueño en su auto, al que ha tenido acceso ABC, como base para imputar a los padres de Nadia los delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual. El instructor les tomó declaración el viernes como investigados y ordenó abrir nuevas diligencias previas para la averiguación de dichos delitos. Las fotografías fueron encontradas en memorias extraíbles que Fernando Blanco, en prisión por presunta estafa agravada, guardó en su coche cuando pretendía huir, según los Mossos d'Esquadra.

6. El frío envuelve a España. Rachas de viento de 100 km/hora convierten la ola de frío en una pesadilla. En puntos de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares el viento está complicando hasta transitar por las calles. Aquí puedes ver una fotogalería con la ola de frío. Además: el caudal del Ebro se dispara peligrosamente en sólo 9 horas. Barcelona ha realojado a 66 personas sin techo, mientras que 1.503 escolares de la Cerdanya se han quedado sin clase por el mal tiempo.