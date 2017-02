Seis noticias que han marcado este miÃ©rcoles

1. De Guindos pide investigar el papel de Zapatero y del Banco de España antes de 2011. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado este miércoles en el Senado a favor de que se cree una comisión de investigación en el Congreso «de toda la crisis bancaria» y no únicamente sobre Bankia, para esclarecer el papel del anterior Gobierno en este proceso. De Guindos ha afirmado que «más allá de la salida a bolsa de Bankia, que forma parte de lo que fue la crisis, hay una parte que es fundamental: ¿por qué en el año 2009, en el 2010, cuando la prima de riesgo estaba todavía en los 75-100 puntos básicos, no se hizo la reestructuración del sistema financiero español?».

2. El Gobierno retrasa la aprobación del decreto y los estibadores desconvocan la huelga. Los estibadores han desconvocado la huelga prevista después de que el Ministerio de Fomento ofreciera hoy una nueva posibilidad de diálogo, un día después de que los sindicatos y el Gobierno finalizaran, sin acuerdo, las negociaciones para evitar la huelga. En un comunicado, el departamento que dirige Íñigo de la Serna señaló esta mañana que estaba «dispuesto a retrasar hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene (en vez del que se celebrará este viernes, cuando estaba previsto) la aprobación del real decreto ley de reforma de la estiba, impuesta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» con el fin de «favorecer el diálogo, si los representantes sindicales y la patronal se sientan a negociar en el marco de la negociación colectiva y se desconvoca la huelga anunciada por los sindicatos para los días 20, 22 y 24 de este mes».

3. Linde ve «justificado» retrasar la jubilación para pagar las pensiones. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, opina que retrasar aún más la edad de jubilación "podría estar justificado" para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y ha puesto sobre la mesa una medida adoptada en algunos países, donde la edad de acceso legal a la jubilación depende de la esperanza de vida. Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, Linde ha responsabilizado del déficit de la Seguridad Social al incremento de los gastos, que ha crecido un 3,9% entre 2007 y 2015, casi cuatro veces más de lo que han aumentado los ingresos en el mismo periodo (+0,9%).

4. Vistalegre II devuelve al Congreso al Pablo Iglesias más agresivo. El abrumador apoyo obtenido por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Vistalegre 2 no solo le ha servido para engordar su poder interno sino para dejar atrás las contenciones y recuperar su tradicional y provocadora estrategia política. El primer ejemplo se ha visto este miércoles en el Congreso de los Diputados. Y es que tras un mes de perfil bajo en el Parlamento como consecuencia de la campaña precongresual, Iglesias ha protagonizado esta mañana un enfrentamiento verbal con el diputado popular Ángel González en mitad del Pleno.

5. Un español «amenazado de muerte» lleva 11 días viviendo en el aeropuerto de Bogotá. David de la Puente, un español de 41 años, lleva once días instalado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá junto a su pareja colombiana, a la espera de conseguir un billete que le permita volver a su Barcelona natal y huir de un supuesto exparamilitar que, según dice, los ha amenazado de muerte. «Estamos en el aeropuerto por seguridad, las amenazas de muerte que recibíamos ya eran demasiado graves», dijo a Efe en el hogar que ha improvisado con su pareja al lado del oratorio de la terminal aérea, donde viven entre azafatas, turistas y pilotos. La pareja, que se aloja en un pasillo poco transitado de la terminal de salidas, no dio detalles sobre los motivos por los cuales habría recibido amenazas.

6. Hallado un ensayo de Winston Churchill sobre extraterrestres. Cuando Europa estaba al borde de la contienda, el exmandatario británico escribió un ensayo en el que exponía de forma razonable las condiciones necesarias para la vida en otros planetas y expresaba sus dudas de que nuestra errática civilización fuera la única en el Universo. El documento de once páginas fue probablemente escrito para ser publicado en el periódico londinense «News of the World» como una pieza de divulgación popular, pero nunca vio la luz. Después de permanecer décadas conservado en los archivos del US National Churchill Museum en Fulton, Missouri (EE.UU.), ha sido dado a conocer recientemente.