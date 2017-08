Seis noticias que leer antes de que acabe el día

1. Los chavistas toman el Parlamento para instalar la Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno, se ha instalado hoy en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, pese al rechazo de la oposición y de buena parte de la comunidad internacional. Antonio Ledezma, excarcelado, vuelve al arresto domiciliario. Galería de fotos: las imágenes de la posesión de la Asamblea Constituyente.

2. Cis de julio: el PP gana pero el PSOE recorta distancias, según el último CIS. El PSOE sube cinco puntos en el CIS del barómetro del mes de julio tras el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y alcanza el 24,9% de los votos y se queda a menos de cuatro puntos del PP, que baja al 28,8%. El PSOE es además el primer partido en intención directa de voto. Lo más relevante es que la subida del PSOE no se produce a costa de Podemos, ya que la coalición Unidos Podemos alcanza el 20,3% de los votos. Seis décimas más que en el mes de abril. Y tampoco es a costa de Ciudadanos, que retrocede ligeramente cuatro décimas hasta el 14,5% de los votos. Montoro vuelve a ser el ministro peor valorado.

3. La Fiscalía archiva la denuncia contra Moix por su sociedad en Panamá. La Fiscalía General del Estado descarta abrir un procedimiento disciplinario al ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix al no encontrar incompatibilidades de su cargo con ser dueño de un 25 por ciento de una sociedad en Panamá, zanjando así la polémica que le llevó a presentar su dimisión el pasado 1 de junio.

4. Colas de más de una hora en la primera jornada de huelga en El Prat. A las 9 horas de la mañana, las esperas de los viajeros para pasar los filtros de seguridad han superado la hora, tanto en la terminal T1 como en la T2, y a las 10.30 horas, durante el segundo paro parcial, se han superado la hora y media de espera. El Gobierno avisa que perseguirá «con contundencia» la turismofobia.

5. Servicios Sociales hacía seguimiento a situación de niña muerta en Valladolid. Los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León llevaban desde el miércoles 26 de julio haciendo un seguimiento a la situación de la niña de 4 años fallecida ayer en Valladolid después de que la Fiscalía recibiera un parte médico en el que se apuntaba la posibilidad de que sufriera malos tratos.

6. Neymar, al Barcelona: «Nunca me ha motivado el dinero». París se ha volcado con Neymar y el brasileño no ha defraudado. Es la apuesta del club francés para conquistar la Liga de Campeones y su afición la sabe. Ahora sabe que tiene un icono que conjuga buen juego y ambición. La Torre Eiffel se vistió de gala ante un futbolista por el que se han pagado 222 millones de euros. Mientras, los seguidores han arrasado y han agotado las 5.000 camisetas con su nombre que se habían puesto a la venta. El futbolista se mostró feliz, ambicioso y aprovechó para mandar un mensaje al Barcelona. Asegura que no se ha ido por dinero.