1. Homs reconoce que la Generalitat conocía la suspensión del TC el 9-N. Francesc Homs ha reconocido este lunes que la Generalitat conoció el 4 de noviembre de 2014 la suspensión por el Tribunal Constitucional de la consulta ilegal del 9-N, un referéndum encubierto que el Gobierno de Artur Mas convocó y celebró cuatro días después, el 9 de noviembre, a pesar de la decisión del TC. «Sí, como institución, la Generalitat se dio por notificada el 4 de noviembre», ha asegurado el diputado del Partido Demócrata de Cataluña, quien ha alegado en cambio que interpretaron que estaban obligados a seguir adelante. La Generalitat recibió la notificación oficial del TC en su registro oficial, además de por correo. Rajoy subraya la «situación de normalidad» ante el juicio. JpSí registra una reforma para facilitar la secesión en el Parlamento catalán.

2. Trump promete un «histórico» aumento del gasto militar americano. El aumento presupuestario será de unos 54.000 millones de dólares (unos 50.800 millones de euros), lo que supone un incremento del casi 10 por ciento de las cuentas en materia de Defensa, una subida presupuestaria que se compensará con un recorte global de la misma cantidad en otros ministerios y agencias del Gobierno, según informan los diarios 'The Washington Post' y 'The New York Times'. «Vamos a hacer más con menos y adelgazar el Gobierno», ha asegurado el presidente, durante un encuentro con gobernadores en el que ha cuestionado el supuesto derroche de dinero durante los últimos años. «Vamos a empezar a gastar en grandes infraestructuras», ha dicho.

3. Huelga encubierta de estibadores: 2,5 millones de pérdidas/día en Valencia. La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia (SEVASA) ha evaluado en 2,5 millones de euros las pérdidas diarias que han causado ya las medidas de presión de los trabajdores, por el desvío de 17 buques a otras terminales competidoras, como Barcelona, Sines (Portugal) o Gioia Tauro (Italia). Esta situación arrastrada desde el pasado 15 de febrero está abocando al recinto al "colapso" por la “marcha lenta”, que ha reducido la productividad de las terminales una media del 35%, según las mismas fuentes.

4. Anticorrupción solo pedirá medidas cautelares para Miguel Blesa. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes a la Audiencia Nacional que celebre una vista en la que pedirá medidas cautelares para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa tras ser condenados a seis años de prisión por el escándalo de las tarjetas «black». De esta forma el Ministerio Público, que podría solicitar hasta la prisión preventiva para Blesa, no impondrá ninguna medida al otro principal condenado por la causa, Rodrigo Rato, al que el tribunal impuso una pena de cárcel de cuatro años y medio, ni a los otros 63 exdirectivos condenados por cargar a la entidad 12 millones de euros en gastos personales mediante Visas opacas.

5. MWC 2017: Lenovo apuesta de nuevo por la misma fórmula con sus Moto G5. Lenovo ha presentado en Mobile World Congress (MWC 2017) las últimas incorporaciones a su familia Moto G: los nuevos Moto G5 y Moto G5 Plus, dos dispositivos que la compañía ha destacado por contar con características de gama alta a precios adaptados a todos los bolsillos. El Rey y Puigdemont practican juntos el «luge» virtual en la inauguración del Mobile World Congress.

6. Las sospechas por el error de los Oscars apuntan a dos empleados de una consultora. PricewaterhouseCoopers (PwC), la empresa encargada de recibir, contabilizar y velar los resultados de los Oscar, lamentó en un comunicado el error sucedido en la gala y aseguró que está investigando lo sucedido, aunque por ahora se desconoce cómo Warren Beatty y Faye Dunaway, encargados de anunciar el «premio gordo» de la velada, recibieron el sobre equivocado e hicieron creer por un instante que la ganadora a mejor película era «La la land» y no «Moonlight». Además: Harrison Ford traicionó la última voluntad de Carrie Fisher. Consulta aquí todo sobre la gala.