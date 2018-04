Las seis noticias imprescindibles de este lunes, 9 de abril La jornada de este lunes ha estado marcada por la defensa de Don Felipe del «imperio de la ley» y la independencia del Poder Judicial en Barcelona, así como por la petición de que Cristina Cifuentes dimita formulada por Aguado (Ciudadanos)

1. El Rey recuerda que los jueces están sometidos solo al «imperio de la ley». El Rey ha defendido la independencia del Poder Judicial y ha reiterado que los jueces son «la garantía efectiva del Estado de Derecho». Felipe VI ha indicado, este lunes, que «el Estado debe velar por el bien común de todos los ciudadanos» durante la entrega de los nuevos despachos de los jueces salidos de la Escuela Judicial, en Barcelona. Por otro lado, la ceremonia ha contado con la presencia del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha procesado a la cúpula del proceso unilateral hacia la independencia, y la del jefe de los Mossos d'Esquadra, Ferran López.

2. Ciudadanos pide la dimisión de Cifuentes y deja en el aire apoyar la moción de censura. Ciudadanos pide la dimisión inmediata de Cristina Cifuentes. Da de plazo al PP hasta finales de abril para nombrar un candidato alternativo popular. Pero el PP ha rechazado tal posibilidad, alegando que Cifuentes no ha mentido y no tiene porqué dimitir. La decisión popular deja en el aire el Gobierno de la Comunidad madrileña: la continuidad del PP en él dependerá únicamente de la decisión que tome Ciudadanos, ya que sus votos son fundamentales para sacar adelante la moción de censura que ha presentado el PSOE. Por otro lado, según ha podido saber ABC, la dirección nacional del PP intenta alcanzar un acuerdo in extremis con la dirección nacional de Ciudadanos que reconduzca la crisis abierta en la Comunidad de Madrid

3. El Gobierno alemán desacredita las declaraciones de la ministra Barley. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, ha aclarado que «la posición del gobierno alemán sigue siendo la misma que desde el principio» y que considera el conflicto de Cataluña «un asunto interno que debe ser resuelto de acuerdo por los actores políticos españoles, al amparo de la Constitución española y de acuerdo a la legislación vigente en ese país». Desacreditaba así por completo las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, publicadas el sábado por Süddeutsche Zeitung.

4. Zuckerberg pide perdón al Congreso por la fuga de datos de Facebook. Mark Zuckerberg, el fundador y gestor de Facebook, ha iniciado su particular calvario para dar cuentas al Congreso del escándalo de la fuga de datos de 87 millones de usuarios, que ha hecho tambalearse a la hasta ahora intocable gigante tecnológica. Aunque será mañana cuando se siente a responder las inquisitoriales preguntas que se esperan de algunos legisladores, ávidos de pasar factura al joven promotor de la red social, Zuckerberg se ha adelantado hoy difundiendo su declaración: «Fue un gran error, mi error, no haber tenido una visión más amplia de nuestra responsabilidad».

5. Fernández defiende en el Juicio de los ERE que las ayudas eran iguales que las del Estado. Nueva sesión del juicio de los ERE, en este caso la número 35. Está siendo una jornada en la que toda la atención está puesta en saber si dará tiempo o no a que finalice el interrogatorio de Antonio Fernández y empiece el plato fuerte del juicio: la declaración del ex presidente de la Junta, Jose Antonio Griñán. A la espera de que eso ocurra, Fernández ha dicho en la mañana de este lunes que las ayudas eran iguales a las que daba el Estado.

6. Torres: «Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, a ver a mi Atleti». Pocos minutos después de anunciar su despedida del Atlético al final de esta temporada, Fernando Torres ha querido compartir un mensaje con los aficionados atléticos a través de sus redes sociales, en los que da a entender que a partir del próximo mes de junio será un hincha más del club donde ha jugado más de diez años: «Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido... aunque en realidad el resultado sea lo de menos». Pese a estos mensajes, Torres ha dejado claro durante su comparecencia de esta mañana que su retirada de los terrenos de juego no es inmediata.